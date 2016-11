Õdede ja ämmaemandate õppekohtade arv suureneb

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski sõnul on õdede ja ämmaemandate arvu suurendamine, praktikakorraldus ja rahastus olnud üks tema prioriteete, teatas sotsiaalministeerium.

«Õdede ja ämmaemandate nappus on Eesti tervishoiu üks sõlmküsimusi ja loomulikult on mul hea meel, et oleme koos partneritega selle olukorra viimaks lahendanud,» lausus minister.

Haridus- ja teadusminister Maris Lauri sõnul aitab lepe õeõppesse vastuvõtu suurendamise kõrval tõsta ka õdede õppe kvaliteeti ja viia õpe paremini vastavusse tööturu nõuetega.

«Tööandjatel on praktika läbiviimisel oma kohustused ja vastutus, õpetatakse ju oma tulevasi töötajaid, mitte lihtsalt üliõpilasi,» märkis Lauri. Minister loodab, et kui praktika rahastamise küsimused saavad nüüd lahendatud, keskenduvad tervishoiukõrgkoolid ja haiglad edaspidi rohkem koostööle õppekavade arendamise ja rakendusuuringute valdkonnas.

Eesti Haiglate Liidu juhatuse esimehe Urmas Sule sõnul on Eesti tervishoius lisaks rahapuudusele terav puudus õdedest. «Oleme seetõttu õdede koolitustellimuse suurendamise konsensuslepet väga oodanud. Eestis pakutava tervishoiuteenuse kõrge kvaliteet sõltub kõige enam just meie kõrge kvaliteediga tervishoiutöötajatest, kes pahatihti töötavad suure koormusega ja ennast isegi mitmel töökohal jagades,» lausus Sule. Ta lisas, et konsensuslepe on aga ainult üks mitmetest vajalikest sammudest, millega aktuaalseid probleeme tervishoius leevendada.

Lepe kohustab sotsiaalministeeriumi koostöös kõigi osapooltega korraldama tervishoiutöötajate ja -spetsialistide koolituskomisjoni. Selle eesmärk on igal aastal vaadata üle kõik koolitusmahud, tuginedes kokkulepitavatele numbritele. Haridus- ja teadusministeerium kohustub tervishoiukõrgkoolidele eraldama tegevustoetuse, mis tagab õdede ja ämmaemandate õppesse vastuvõtu ning õppe. Tervishoiukõrgkoolid lubavad omalt poolt tagada õdede ja ämmaemandate vastuvõtu ja õppe. Haiglate liit omakorda panustab õdedele ja ämmaemandatele praktika pakkumisega ning lisaks tagab praktikantidele juhendajad. Samuti katab viimane kõik praktikaga kaasnevad kulud.

Konsensusleppe sõlmisid sotsiaalministeerium, haridus- ja teadusministeerium, haiglate liit, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, õdede liit ja ämmaemandate ühing. Leppega on oodatud liituma ka perearstide selts ja kiirabi.