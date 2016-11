Lapsdiabeetikute ravi muutub osaliselt kallimaks

Nimelt, kuid varem andis haigekassa teatud tarvikutele 90%lise soodustuse, siis uuest aastast vaid 50-protsendilise, kirjutab Terviseuudised.

Eesti Laste Diabeediühingu (ELDÜ) esindaja Kristi Peegel nõustus, et aastatega on toimunud haigekassa abil kättesaadavates meditsiiniseadmetes oluline muutus diabeediravis, kuid küsimus on praegu endiselt insuliinipumba ja glükoosimonitooringu ravi väga kallis hinnas ja seda nii ravi alustamisel kui ka igakuises kulus. «See mõjutab meditsiiniseadmete kättesaadavust peredele. Ja see on see, millega me rahul olla ei saa, kahjuks,» lausus Peegel.

Ta selgitas, et 2017. aasta muudatus toob kaasa selle, et insuliinipumpade sensorite kogust suurendatakse ka 5 kuni 18-aastastele lastele, kes hakkavad saama 48 sensorit aastas haigekassa-poolse 50% soodustusega, mitte 90% nagu varem.

Ühe sensori eest nädalas peab maksma 22,62 eurot. Need 5 kuni 18-aastased, kes enne kasutasidki vaid niipalju sensoreid, kui haigekassa soodustus võimaldas, maksid aastas sensorite eest 54,24 eurot – sest raha rohkem ei olnud. «Nüüd peavad sama koguse eest maksma 271,44 eurot, mis teeb hinnatõusuks 500%!» lausus Peegel ja tõstatas küsimuse, kas need lapsed saavad abi ja on õnnelikud.

Elu läheb Peegli sõnul odavamaks neil lastel, kes kasutasid aastas rohkem kui 22 sensorit, st vanemad jaksasid osta neid täishinnaga. Eelneva kuukulu 1x4,52+3x45,24 =140,24 eurot asemel on 2017 sama koguse ostmise kulu 90,48 eurot. Võit kuus 49,76 eurot.

Haigekassa esindaja selgitas, et algavast aastast muudetakse diabeetikute esindusorganisatsioonide ja Eesti Endokrinoloogide Seltsi haigekassale tehtud ettepanekust lähtuvalt pideva veresuhkru jälgimise võimalusega insuliinipumpravi hüvitamistingimusi 5- kuni 18-aastastele lastele järgnevalt: loetellu lisatakse insuliinipumba saatja komplekt; tõstetakse hüvitatavat glükoosisensorite aastakogust seniselt 12-lt 48-le sensorile.

