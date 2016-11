Dieet, mis võib teha südamele liiga

Ameerika südameassotsiatsiooni teaduskonverentsil toodi välja, et selline tegevus mõjus eelkõige halvasti normaalkaalus naiste südamele, kirjutab TIME. Uuringu peamine autor dr Somwail Rasla Browni ülikoolist tõdes, et normaalkaalus naistel on kõige suurem risk nii äkksurmaks kui ka südame isheemiatõppe suremiseks.

Teadustöö tarbeks uurisid Rasla ja tema kolleegid 158 000 naise andmeid. Naised olid vanemad kui 50 eluaastat ning nad olid andnud teada oma kaalu ja selle muutumise kohta aastate jooksul. Katsealused jagati kolme rühma: normaalkaalus, ülekaalus ja rasvunud naised. 11 aasta jooksul jälgiti osalejate äkksurma või südame isheemiatõppe suremist.

Naistel, kes olid katse alguses normaalkaalus ning kirjeldasid varasemaid nelja-viie kilogrammi ringis kaalukõikumisi, mis ei olnud tingitud rasedusest või haigusest, oli 3,5 korda kõrgem risk äkksurmaks kui neil, kelle kaal püsis stabiilsena. Samuti oli neil 66 protsenti suurem risk surra südame isheemiatõve tõttu. Kaalukõikumine ei mõjutanud aga ülekaalus või rasvunud naiste riski surra nendesse haigustesse.

Teadlastel on mitmeid teooriaid, miks võib mõjuda kaalukõikumine südamele halvasti. Näiteks võib kaalu muutumine mõjutada südamelöögisagedust, vererõhku, kolesterooli või veresuhkrut ning nii võib kehal olla raske pidevate muutuste järel normaalse tasemeteni jõuda. Ka võib mitmeid kordi kaalu kaotades ja taaskord selle suurenedes tekkida insuliini resistentsus, mis suurendab riski surra süda isheemiatõve tõttu.

Miks aga need haigused esinevad tõenäoliselt just normaalkaalus naistel? Teised uurimistööd on näidanud, et normaalkaalus naistel on suurem tõenäosus surra südamepuudulikkus tõttu kui rasvunud naisel, ütles Rasla. Ta lisas, et ülekaalus naistel on näiteks kõrgem vererõhk ning nende organism on osa haigustega võitlemiseks paremini kohanenud.

Teadlaste sõnul tuleks enne põhjalikumate järelduste ja soovituste tegemist laiendada uurimistööd ka meestele ja erinevates vanusegruppides inimestele. Samas ei soovita uurijad ülekaalulistel inimestel kaalukõikumise hirmus kaalulangetust vältida.