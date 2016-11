Videod ja pildid: kooliõpilased meelitavad köögivilju sööma

Laekunud töödest 624 olid joonistused ja 72 videod. Kokku oli töid poole võrra enam, kui möödunud aastal. Õpilaste peamine idee oli, et köögiviljad tuleb teha atraktiivseks ning neile ja neist valmistatud toitudele tuleks omistada supervõimed.

Konkursi projektijuht Käroliin Andrejeva sõnul pakkusid õpilased veel välja, et vahetundide ajal võiksid köögiviljad pidevalt laudadel kättesaadavad olla. «Samuti pakuti välja, et koolides, kus on snäkiautomaadid, võiksid neis olla tervislikumad valikud ehk värsked köögiviljad. Läbi võiks viia degusteerimisi ja nooremates klassides korraldada teemakohaseid mänge, kus auhindadeks on köögiviljad.»

Konkursi esikohad läksid Tartu Aleksnder Puškini kooli ja Tallinna 32. Keskkooli õpilasele. Parima video auhind läks Mikitamäe Kooli 7. klassi tehtud videole.

Kuigi konkursi tase oli sel aastal nii tööde ideede kui teostuse poolest väga kõrge, oli päris palju ka selliseid töid, kus ei olnud aru saadud, mis on köögiviljad. «Saime hulga pilte puuviljadega,» nentis projektijuht.

Konkursi teema oli suunatud köögiviljadele, sest nende söömisega on suuremaid probleeme kui puuviljadega. «Seda tõestasid ka mitmed tööd, kus toodi välja, et köögiviljad ei maitse lastele ja et nad sööksid neid ainult siis, kui selle eest saaks preemiaks näiteks jäätise,» lisas Andrejeva. Siiski jäi õpilaste töödest peamise sõnumina kajama, et köögiviljade söömine toob hea tervise, teeb tugevaks ja vastupidavaks.

Algklasside vanusrühma võitjad:

I koht - Kellart Lepik, Tartu Aleksnder Puškini kool, 3.a klass

II koht - Edgar Vaikšnoras, Tartu Aleksnder Puškini kool, 3.a klass

III koht - Karoliina Karu, Paikuse Põhikool, 4.a klass

Põhikooli vanusrühma võitjad:

I koht - Liisbet Karjel, Tallinna 32. Keskkool, 9.b klass

II koht - Heidy Veroonika Ilisson, Tallinna 32. Keskkool, 9.a klass

III koht - Liisa Lekko, Gustav Adolfi Gümnaasium, 8.c klass

Parim video: Mikitamäe Kool, 7. klass

Žürii poolt äramärgitud tööd:

Algkooli vanuserühm

Daryna Lymar, Tartu Aleksander Puškini kool, 4.a klass

Alina Molokina, Paikuse Põhikool, 3.c klass

Anne-Mai Kruutmann, Tamsalu Gümnaasium, 4.b klass

Angelina Alt, Väike-Maarja Gümnaasium, 3.a klass

Ave Urb, Tallinna Ühisgümnaasium, 4.b klass

Angelina Loomus, Loksa Gümnaasium, 3.a klass

Keitrin Seene, Kunda Ühisgümnaasium, 1.a klass

Elisabeth Mucker, Türi Põhikool, 2.c klass

Kermo Kaljas, Türi Põhikool, 2.c klass

Miia-Lotta Siliksaar, Tallinna Ühisgümnaasium, 4.b klass

Põhikooli vanuserühm

Liisu Lilles, Lümanda Põhikool, 6. klass

Karoli Vainumaa, Tallinna 32. Keskkool 9.a klass

Johanna Mänd, Viljandi Jakobsoni Kool, 5.a klass

Hannah Caroliina Uibo, Audentese Erakool, 6.a klass

Johanna Maria Jõgisu, Gustav Adolfi Gümnaasium, 8.b klass

Alina Maria Viik, Gustav Adolfi Gümnaasium, 8.c klass

Kirke Paabo, Gustav Adolfi Gümnaasium, 8.b klass

Riina Annusvere, Paikuse Põhikool, 6.c klass

Kärt Heinvere, Pelgulinna Gümnaasium, 9.ak klass

Žürii poolt äramärgitud videod

Muraste kool, 1.a klass

Kurtna Kool – 6.-9. klass

Kuressaare Gümnaasium, 10. klass

Kohtla-Järve Gümnaasium, 8. klass

Peetri Lasteaed-põhikool, 9. klass

Suure-Jaani Kool, 3.a klass

Tallinna 21. Kool, 10.b klass

Tartu Tamme kool, 5.c klass

Kõikide võidetud ja äramärgitud töödega saab tutvuda Terviseinfo portaalis ja Tervise Arengu Instituudi Facebooki lehel. Sealt leiad ka hulga vahvaid videosid.

Võitnud õpilastele on auhindadeks nutikellad ja raamatupoe kinkekaardid. Parima video esitanud grupile on auhinnaks LCD-teler, mis jääb klassi või kooli käsutusse.

Konkurss toimus kümnendat korda.