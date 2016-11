Kas gripp on juba liikvel?

«Kas grippi juba on, küsitakse,» kirjutab terviseamet oma Facebooki lehel. «Vastame: ei ole veel. Vähemalt meile teadaolevalt mitte. Isegi arstide poole pöördunute arv ülemiste hingamisteede viirusnakkuste tõttu eelmisel nädalal pigem vähenes kui kasvas. 3040 inimest andsid arstidele teada, et nad on hädas ja vajavad abi, neist lapsi oli vaevalt 47 protsenti, mis tähendab, et ka koolides peaks praegu käima tõsine õppetöö. Mõnevõrra rohkem oli haigestunuid Ida-Virumaal ja Narvas, aga ei midagi hullu.»

Amet rõhutab siiski, et gripp tulemata ei jää ja just nüüd on õige aeg end selle vastu kaitsta.