Oma kehasse aheldatud pooletonnine mees läheb päästvale ravile

Juan Pedro Franco (32) viidi eile Lääne-Mehhikos asuvasse Guadalajarasse, kus talle tehakse päästev operatsioon, vahendab news.com.au. Varem viibis noor mees oma ema majas, mis asub veelgi lääne pool Aguascalienteses. Selleks, et 500-kilone noor mees haiglasse toimetada, kasutati spetsiaalset varustust.

«Ma ei ole kunagi aru saanud, mis minuga juhtus,» rääkis Juan Pedro ajalehes The Telegraph ilmunud avalduses. «Mu keha läks lihtsalt oma teed ja seda ei saanud üldse kontrollida. Püüdsin iga päev dieeti pidada, kuid miski ei toiminud ja muutusin meeleheitlikuks. Lõpuks reageeris mu keha sellele halvasti ja olin mõnda aega koomas. Üles ärgates leidsin end voodist, kus ma seejärel enam liikunud ei ole. See ei ole elu. Kõige hullem karistus, mille inimesele anda võib, on muuta ta oma keha vangiks.»

Juan Pedro Franco / Hector-Guerrero /AFP / Scanpix

Juan Pedro ema sõnul oli noor mees lapsena aktiivne, tegeles spordiga ja käis tüdrukutega väljas, kuid 17aastaselt sattus mees liiklusõnnetusse, mis hävitas tema tervise. Arstid diagnoosisid noormehel teist tüüpi diabeedi, kilpnäärme talituse probleemid ja kõrgvererõhktõve ning leidsid tema kopsudest vedelikku.

Juan Pedro raviarsti dr José Castañeda sõnul on kilpnäärme alatalitus noore mehe keha tõsiselt kahjustanud. Just seetõttu ei toimu mehe kehas piisavalt rasvapõletust ja toiduna saadud energiast talletatakse tunduvalt rohkem kui tervislik.

Juan Pedro Franco / Hector-Guerrero /AFP / Scanpix

«Tõenäoliselt on ta elus veel üksnes tänu oma noorusele,» arvas tohter. «Inimese keha ei ole võimeline pikka aega toime tulema kõigi nende haigustega, mida Juan Pedro põeb, kuid usun, et saime asjale veel viimasel hetkel jaole.» Castañeda hinnangul on noorel mehel tarvis enne operatsioonile minemist kuuekuulist ravi.

Maailma raskeim mees on ka varem olnud mehhiklane. Manuel Uribe kaal – 560 kilogrammi – jäädvustati 2006. aastal isegi Guinnessi rekordite raamatusse. Mees suri 2014. Aastal 48aastasena.