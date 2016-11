PÜÜELDES PIKEMA JA TERVISLIKUMA ELU POOLE! ELA KAUEM!

Valguse õnnistav mõju ulatub palju kaugemale kui meie isiklik mugavus ja heaolu: see on oluline osa meie loomulikust bioloogilisest süsteemist, mis on vajalik ainevahetuse ja immuunsüsteemidekorralikuks funktsioneerimiseks. Enamik ensüüme, hormoone ja vitamiine vajavad valgust õigeks funktsioneerimiseks.

Valguse funktsioonidon inimkehas mitmesugused. Valguse puudumisel võib olla tõsine negatiivne toime meie kehale ja normaalsetele füsioloogilistele protsessidele selles. Kui normaalsed füsioloogilised protsessid ja nendevaheline tasakaal on rikutud, siis tekkivad haigused.

BIOPTRONi valgusteraapia on kliiniliselt tõestatud ravitehnoloogia, mis aitab kiiremini paraneda ja vaigistab valu.

BIOPTRONi valgusteraapia kasutab polariseeritud madala energiaga valgust, mis omab biostimulatiivset toimet, olles ülimalt tõhus toetava ja monoteraapiana.

BIOPTRONi spetsiifiline polükromaatne valgusespekter (lainepikkus 480 nm kuni 3400 nm) hõlmab nähtavat ja infrapunakiirgust- sarnaselt päikesele, ent ilma ohtliku UV- kiirguseta.

BIOPTRONi valgusteraapial on hulk ravinäidustusi - see taastab kahjustatud kudede struktuuri, stimuleerib immuunsüsteemi ja omab tugevat valuvaigistavat toimet.

HAAVADE RAVI

-haavade ravi pärast traumat, vigastust

-põletushaavad

-siirdatud nahk

-operatsioonijärgne haavade ravi

-venoossed alajäsemete haavandid

-lamatised

VALUVAIGISTUS

Reumatoloogia:

-osteoartriit

-reumatoidne artriit (krooniline)

-artrooz

Füsioteraapia:

-alaseljavalu,

-õla- ja kaelavalu

-randmetunneli sündroom

-armkude

-luu- ja lihaskonna vigastused

Spordimeditsiin:

-pehmete kudede (lihaste, kõõluste, sidekoe) vigastused

-lihasspasm, nihestused, venitused,põrutused

-kõõlusepõletik

-lateraalne epikondüliit (tennisemängija küünarnukk)

DERMATOLOOGILISED VAEVUSED

-akne

-rosaatsea

-atoopiline dermatiit

-psoriaas

-pindmised bakteriaalsed infektsioonid

-lihtohatis

-vöötohatis

-limaskesta lesioonid

PEDIAATRIA

-dermatoloogilised vaevused

-endogeenne ekseem

-ülemiste hingamisteede infektsioonid

-hingamiselundite allergilised haigused

-luu-lihaskonna haigused ning neurootilised haigused

VASTSÜNDINUD

- dermatoloogilised vaevused nagu flebiit, lamatised ja haudumus

AASTAAJAST TINGITUD KAEBUSED

- kroonilise väsimuse sündroom

-unisus

langenud motivatsioon

-asteenia ilmingud

-masendus

BIOPTRONI VALGUSTERAAPIA ON VALMISTATUD ŠVEITSIS

KASUTATAV NII KODUS KUI HAIGLAS

VAJALIK NII TÄISKASVANUTELE KUI LASTELE

