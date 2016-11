Juuksed kaotanud tüdruk: tunnen end nagu kole 12-aastane poiss

Laiguline juuksekadu (alopecia areata) hävitas Sophie enesekindluse ja sundis naist loobuma edukast aerutajakarjäärist, kirjutab news.com.au. Äärepealt oleks naine ka kodu kaotanud.

Inimesed on tänaval Sophied jõllitama jäänud ja kui ta juuste kaotusest Facebooki fotosid postitas, tuli naise sageli vastata küsimusele, kas tal on vähk. «Igal hommikul üles ärgates soovin oma juukseid tagasi,» rääkis Sophie. Tema sõnul ei ole võimalik end juuteta naisena tunda, sest need ääristavad kogu nägu. «See on olnud väga raske. Ma ei tunne ennast naiselikult. Tunnen end nagu kole 12-aastane poiss.»

Aeg-ajalt kannab Sophie küll parukat, kuid sel puhul kardab ta pidevalt, et võltsjuuksed võivad korraga peast kukkuda. Kõige hullem on naise sõnul aga see, et sõbrad ei tunne teda enam alati tänaval ära. «Nad ei tule mu juurde ja ei ütle tere, sest nad ei tea, et see olen mina. Kui mul ei oleks mu peret ega noormeest, siis võiks minust saada erak.»

Oma haigusest sai Sophie teada vaid aasta eest, mil üks tema juukseid patsi sidunud sõber avastas tal Hispaanias aerutamislaagris peast kiila laigu. Pärast seda hakkas Sophiel üha enam juukseid peast välja langema.

«Istusin diivanil ja vaatasin sõpradega telerit ning lasin lihtsalt käel läbi juuste käi ja kõik need juuksed hakkasid välja langema. Püüdsin need diivani taha puistata,» meenutas ta. Sel ajal oli Sophie Austraalia naiste kaheksase sõudepaadi reservnimekirjas ja esikaheksast väljajäämine tekitas talle suurt stressi. «Tegime nädalas 20–30 tundi trenni. Pinge oli suur,» rääkis ta.

Arstide sõnul oligi laigulise juuksekao nime all tuntud immuunsüsteemi haiguse vallandajaks just stress. Selle haiguse korral hakkavad immuunsüsteemi rakud juuksekarvu keha ohustavateks «sissetungijateks» pidama ja hakkavad nende vastu võitlema.

Sophie hakkas võtma ravimeid, mis tekitasid tal meeleoluhäireid, ja hakkas elu võimalikult rahulikuks muutma. Ta hakkas tegelema jooga ja mediteerimisega ning pidama erilist dieeti.

Kui Sophie kaksikõde Charlotte läks Rio de Janeirosse olümpiamängudele jäi Sophie meeskonnast välja. «See oli karm. Vaatasin, kuidas sõbrad lähevad olümpiamängudele ja mina jäin koju vaatama, kuidas mu juuksed välja kukuvad,» rääkis ta. Haigus pani Sophie end väga üksi tundma.

Laiguline juuksekadu esineb Austraalias ligikaudu kahel protsendil elanikest, Eestis 0,1–0,2 protsendil inimestest. Tõenäoliselt on haigusel geneetilised põhjused ja esimesed märgid selle kohta ilmuvad sageli juba lapsepõlves. Mõnedel inimestel kasvab osa juukseid hiljem tagasi, kuid ravi, mis kõigile mõjuks, tänapäeval selle probleemi vastu veel ei ole.

Austraalias on laigulist juuksekadu põdevate inimeste toetuseks loodud sihtasutus Australia Alopecia Areata Foundation. Sihtasutuse presidendi Chel Campbelli sõnul võib haigus mõjutada oluliselt inimese vaimset tervist. «Aegade jooksul on juuste kaotus ja kiilus olnud tohutult stigmatiseeritud. Ei ole sugugi haruldane, et laigulist juuksekadu põdeval inimesel on depressioon, ärevushäired või sotsiaalsed foobiad,» rääkis ta.

Sophiel, kes töötab Melbourne’i kohalikus ajalehes, on mõneti vedanud. Tema juuksed langesid välja aasta jooksul järk-järgult, kuid mõnel laigulist juuksekadu põdevatel inimestel langevad juuksed suurte pahmakatena välja kõigest mõne nädala jooksul. Samuti jäid Sophiele alles kulmud, ripsmed ja kehal olevad juuksed. Arst on naisele ka lootust andnud, et juuksed võivad veel tagasi kasvada.

Praegu katavad tema pead õrnad, värvitud juuksed, kuid mõnele juuksele on hakanud isegi värv tagasi tulema. Naine püüab oma lühikeste juustega tänaval käies enesekindlat muljet jätta, et ükski mööduja teda üllatunult jõllitama ei jääks.

Seni spordis edukas Sophie aerutamise juurde enam naasta ei kavatse, sest kardab et siis võiksid juuksed taas välja langema hakata. Samuti kardab ta nüüd ka rasedaks jääda, sest selle tulemus võiks olla sama. «Ma ei tea, kas suudaksin oma juuste kaotuse taas kord üle elada,» tunnistas ta.