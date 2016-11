Lugeja küsib: kas lutsukommi närimine on hammastele kasulikum kui selle lutsutamine?

Vastab Kaarli hambapolikliiniku hambaarst dr Britta Ennus.

Ei saa öelda, kumb lutsukommi söömisviis on kahjulikum. Lutsukommid on ühed kõige hambavaenulikumad maiustused: nii lutsukommi ära lutsutamine kui ka selle närimine ja kiiresti alla neelamine on kahjulikud. Lutsutamine tekitab suus pikaks ajaks süsivesikuterikka ja happelise keskkonna, mis põhjustab hambakaariest.

Mida kauem kommi suus hoida, seda kahjulikum hammastele. Kommi närimisest ja kiiresti allaneelamisest ei pruugi kasu olla. Kommitükid võivad jääda hambavahedesse ja -pinnale ning tekitada ikkagi pikaajalise happerünnaku suus. Lisaks võib kõvade lutsukommide närimine hambaid kahjustada mehhaaniliselt.

Hammaste tervise seisukohast on tähtis maiustuste tarbimise sagedus ja aeg, mil suhkrurikas toit on suus. Kui toitutakse pidevalt nii, et toidu- ja joogikordade vahel on vähem kui kolm tundi, siis ei suuda inimese sülg suus olevat keskkonda neutraliseerida ja tekib kaaries ehk hambaauk. Sellejuures ei ole oluline, kas tarbitakse maiustusi või magustoitu, sest mikroobide poolt põhjustatud happerünnak tekib ka pärast soolase toidu söömist.

Kui toidukordade vahele jääb vähemalt kolm tundi näksimisvaba aega, siis viiakse happerünnaku tagajärjel eraldunud mineraalide ioonid tagasi hambaemaili ja kaariest ei teki. Samas ei ole põhjust maiustusi ja magustoite endale täielikult keelata.

Kuidas tarbida magusat hambasõbralikumalt?