Pakitud salati sööjaid ähvardab nakkushaigus

Inglismaal asuva Leicesteri ülikooli teadlaste uuringust selgus, et salati katkistest lehtedest eralduvad toitained tekitavad niiskes keskkonnas ideaalse keskkonna bakterite arenemiseks, kirjutab BBC. Teadustöö näitas, et salatis olevad süsivesikud, valgud ja mineraalained liikusid lõigatud lehtedest sellesse niiskusesse, mis oli pakendatud salatile tekkinud.

Teadlased olid hämmingus, kuivõrd jõudsalt bakterid paljunesid isegi külmkapis. Viie päeva jooksul oli sajast Salmonella perekonna bakterist saanud 100 000 bakterit. Teadlaste sõnul on see kogus suurem kui nakkuse tekkimiseks vajalik oleks. Salmonella perekonna bakterid paljunesid eriti jõudsalt spinatil.

Ka varasemad uuringud on näidanud, et salatitel võib leiduda baktereid, kuid see uuring näitab, et pakendamine võib muuta olukorra palju hullemaks.

Hoolimata tervislikkusest seostatakse värskeid rohelisi salateid sageli toidumürgitustega. Näiteks 2011. aastal oli idudega seotud haiguspuhang, mis hõlmas enam kui 2000 inimest üle Euroopa.

Uurijad tõdesid, et pakendatud salatite söömisest ei pea loobuma, kuid neid tasuks tarbida samal päeval, kui need osteti. Lisaks soovitavad nad hoida pakendatud salateid siiski külmkapis.

Uuring avaldati ajakirjas Applied and Environmental Microbiology.