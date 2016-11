WHO kuulutas Zika viiruse hädaolukorra lõppenuks

WHO kinnitas samas, et jätkab puhanguga tegelemist jõulise programmi kaudu, vahendab ERR.

WHO hädaolukordade komisjon kuulutas seoses Zika viirusega veebruaris välja rahvusvahelise rahvatervise hädaolukorra (PHEIC). Nüüd teatas organisatsioon, et kuigi viirus ja sellega seotud tüsistused on rahvatervise seisukohalt endiselt suur väljakutse, mis vajab jõulist tegutsemist, ei kujuta see enam endast PHEIC taseme ohtu.

WHO hädaolukordade programmi direktor Peter Salama tõdes, et WHO ei alahinda Zika tähtsust, asetades selle pikemasse tööprogrammi, vaid saadab sõnumi, et Zika on tulnud, et jääda.