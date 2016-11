Südamearstid: 2017. aastal saame ravida vaid erakorralisi haigeid

Praegu tegeldakse järgmise aasta haigekassa lepingute läbirääkimistega, teatas selts. Kardioloogide selts on püüdnud haigekassaga ravimahtude, samuti ka hinnakirjas läbi rääkida, kuid kahjuks ei ole see vilja kandnud.

Selts leiab, et kuna otsesuhtlus haigekassaga on olnud südamehaiguste ravireeglite koostamisel ekspertide arvamusi ja tänapäeva seisukohti ignoreeriv, siis tuleb südamearstidel avalikkust hoiatada.

Kardioloogide selts hoiatab, et kavandatav haigekassa kärpis 2016. aastal südamehaigete raviraha 3 miljoni euro võrra ning järgmisel aastal on plaanis veel 2 miljoni euro suurune kärbe. Sel aastal on kaks suurimat kardioloogiakeskust pidanud suuremast osast plaanilisest ravist juba loobuma, sest olemasoleva rahaga saame aidata vaid erakorralist arstiabi vajavaid haigeid.

Tehtud otsuste tõttu kannatavad seltsi hinnangul kõige enam südame- ja veresoonkonna haigusi põdevad patsiendid ning see haiguste rühm on suurim haigestumise ja surma põhjustaja Eestis. Neile ei suudeta südamearstide hinnangul alates 2016. aastast ravi tagada varasemate aastate tasemel.

Selts juhib tähelepanu, et siiani on haigekassa jätnud katmata paljud väga olulised teenused: infarktihaigete invasiivse ravi ööpäevaringne valveteenistus, ehhokardiograafi ööpäevaringne valveteenistus, ööpäevaringne EMO konsultandi valveteenistus, 1 kardioloog 6 intensiivravi patsiendi kohta, rütmihäirete kompleksablatsioon, südame veresoonte komplekslaiendamine, südame veresoontesisene piltdiagnostika jne. Uue kärpega kaob ära ka südamepuudulikkust ravivate stimulaatorite paigaldusteenus. Kõiki neid teenuseid on haiglad kompenseerinud senini teiste teenuste arvelt.

Seltsi hinnangul on planeeritava kärpe jõustumisel Eesti esimene riik Euroopas, kus infarktiravi sõltub kellaajast ehk ei ole kättesaadav ööpäev läbi.

Lisandub haigekassa kommentaar.