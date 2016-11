Perearst loobus senisest tööst ja läks Hiina meditsiini õppima

Kui paljud arvasid, et küllap läheb Tuuling Soome kõrgema palga peale, siis tegelikult võtab ta nüüd Saaremaal patsiente vastu dr Tamme abiarstina ja õpib samal ajal töö kõrvalt Hiina meditsiini, kirjutab Meie Maa.

Tuulingu sõnul on perearstindus talle endiselt väga südamelähedane ja ta teeb seda tööd hea meelega tulevikuski Saaremaal, kuid praegu mitte täiskoormusega.

«Meditsiinilises mõttes on nii, et kui tavameditsiin aitab väga hästi akuutsete hädade korral, siis 20 aastat perearstitööd teinuna olen näinud, et on väga palju hädasid, mis hakkavad pihta mõtlemisest, pingetest, stressist, toitumisest ja mille suhtes perearst ei suuda aidata, aga inimesed abi otsivad,» rääkis Tuuling. Selliseid inimesi soovibki Tuuling nüüd tunnustatud Hiina meditsiini arsti Rene Bürklandi eeskujul aidata, kuid Hiina õppima minna tal esialgu kavas ei ole, sest hea õpetaja ja kõik vajalikud materjalid on tema sõnul ka Eestis olemas.