Kuidas taastuda suurest söömingust?

RealSimple.com on järjestanud kaheksa nippi, kuidas suuremast söömingust taastuda.

Ära süüdista ennast!

«Enda süüdistamine ja süüditundmine ei vii tervisliku toitumiseni ning võib tihti mõjuda hoopis vastupidi, tekitades söögiisu,» sõnas USA Toitumisakadeemia pressiesindaja Torey Jones Armul. Ta lisas, et keegi ei saa tagasi võtta seda, mis on juba tehtud ning pigem tasuks mõelda tervisliku toitumise alustamisele, mitte sellele, mis on juba söödud.

Mine jalutama

Jalutamine aitab kiirendada seedimist ning põletada keharasvu. Üks uuring leidis, et inimesed, kes võtsid pärast söömist ette väikese jalutuskäigu, alanes triglütseriidide kontsentratsioon (rasvad, mida keha hoiustab energiatootmiseks) kehas pea 70 protsenti, võrreldes nendega, kes ei jalutanud pärast söömist.

Anna ülejäänud toit külalistele kaasa

Ülejäänud toidu külalistele kaasa pakkimine aitab vähendada kodus pühadetoidu kogust ning aitab sul kergemini tavatoitumise juurde tagasi tulla.

Teadvusta endale, kuidas suur sööming su keha mõjutas, kuid ära lase sel ennast valitseda

Kui pärast suurt söömist aitab kaalule astumine ja sealse numbri nägemine sulle süstida jõudu tervisliku eluviisi juurde tulla, siis tee seda, kuid ära unusta, et kui kaal on mõne numbri võrra tõusnud, siis võib see olla ka kehas oleva vedeliku tõttu.

Tee järgmised söögiajad kergemad

Kui oled just korralikult rasvase söömingu üle elanud, siis tasub järgnevad söögiajad midagi kergemat süüa, näiteks juurvilju.

Jälgi oma kaloreid järgnevatel päevadel

Ühe uuringu järgi võtsid need inimesed, kes puhade ajal oma kaloreid lugesid ja teadlikumalt toitusid vähem kaalus juurde, kui need, kes seda ei teinud.

Rahusta ennast joogaga

Su keha võib olla pärast suurt söömingut stressis, mille vastu aitab jooga. Eriti selline, mis aitab vererõhul langeda ning rahustab.

Lisa oma päevaplaani paar intensiivsemat treeningut

Kui on teada, et suurem sööming on tulemas, siis on hea kaval nipp oma päevaplaani juba ennetavad ja ka hiljem paar intensiivsemat treeningut võtta.