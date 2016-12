Miks kannatavad veinijoojad peavalu käes ja kuidas seda vältida?

Kui küsida ükskõik milliselt eksperdilt, kuidas vältida joomisest tingitud peavalu, siis vastavad nad sulle üsna ühtmoodi, et tuleks lihtsalt vähem juua, kirjutab The Independent.

Kui oled üks neist, kes pärast veini joomist kannatab tohutu peavalu käes, siis on suur tõenäosus, et oled langenud veini tekitatava peamise probleemi ohvriks.

Osa inimesi usub, et veinijoomisele järgnev peavalu võib olla tingitud veinis sisalduvatest sulfitidest, kuid eksperdid on selle müüdi juba kummutanud. Selle asemel tasuks tähelepanu pöörata hoopis tanniinile, histamiinile ja suhkrule.

Tanniinid on antioksüdandid, mis esinevad looduses viinamarja naha, seemnete ja varte näol. Nemad põhjustavad suukuivamise tunde pärast veinilonksu joomist.

Enamik inimesi ei tunne tanniini mõju nii väga, kuid osal on just see suure peavalu peamiseks põhjuseks.

Teine tegur on suhkur, mis alkoholiga segatult tekitab kehale suurt vaeva hoida endas võimalikult palju vett. Seega, kui sa vahepeal ei joo piisavalt vett, siis tuleb hommikul lihtsalt kannatada tugevama peavalu käes.

Kolmandaks on histamiin: keemiline aine, mis tekitab allergilist reaktsiooni. Uuringud on näidanud, et osa toite ja jooke võivad põhjustada kehast histamiini vabanemise ning sööja/jooja kannatab seetõttu allergilise reaktsiooni all.

Seega, mida saaks teha, et peavalu ennetada?

Dr Seymour Diamondi soovitab enne alkoholitarbimist juua paar tassi kanget kohvi, kuna kofeiin ahendab veresooni, mis omakorda vähendab veini halba mõju.

Lisaks soovitatakse võtta enne joomist ka allergiarohtu, et vältida allergia tekkimist.

Kõige populaarsem soovitus on juua aeglaselt ning vahel teha alkoholi tarbimisest pause klaasikese veega.