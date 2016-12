Kuidas vältida pühade ajal ülesöömist?

Joo targalt

Pühade ajal toimub palju jõulupidustusi, enamik neist eeldab alkoholitarbimist. Alkoholitarbimine tähendab aga lisakaloreid ja vähendab unekvaliteeti. Seega tasuks enne pidustusi välja mõelda, kas kõigil neist on vaja ikka alkoholi tarbida ning võimaluse korral see tegemata jätta.

Söö värsket

Frititud näksid ja rasvased snäkid on küll maitsvad, aga kaloririkkad. Parem täida oma jõululaud värskete puu-ja juurviljadega. Lisandina võid teha neile tervisliku dipikastme.

Söö isupeletajaid

Hea mõte on enne pearooga süüa proteiinirikkaid toite, mis täidavad kõhu. Seljuhul ei pea sa oma nälga rasvaste jõulupraadidega kustutama.

Planeeri oma lemmiktoitude söömist

Kui tead, et vanaema toob lauale oma imemaitsva, kuid kaloririkka šokolaadikoogi, siis saad juba eelnevalt välja mõelda, kui suur tükk võtta, et sellest mitte süümepiinu tunda.

Leia endale tervislik stressitoit

Isegi, kui oled jõulueelse perioodi suutnud vältida sõõrikuid ja hamburgereid, siis võib kinkide pakkimine parajat stressi tekitada, mistõttu võib kangesti tekkida isu haarata šokolaaditahvel. Võta selle asemel parem üks õun.

Külmuta ülejäägid kohe

Pärast suurt söömingut jääb alati toitu üle, mistõttu söövad inimesed ka pühadele järgnevatel päevadel rohkem, kui see neile kasulik on. Hea idee on külmutada ülejäägid, et neid hiljem väikeste ampsudena süüa. Samuti võib pakendatud toitu ka külalistele kaasa pakkuda.

Jää tervislike eluviiside juurde

Pühad on selline aeg, kus inimesed tihti unustavad oma tervislikud eluviisid, nagu näiteks korraliku hommikusöögi või tervisliku pärastlõunase snäki. Ära unusta nendest harjumustest ka pühade ajal kinni pidada.

Ärka ja treeni

Uuringud on näidanud, et naised, kes hommikuti trenni teevad, patustavad ebatervislike toitudega vähem ja liiguvad rohkem ka terve päeva vältel. Tund aega trenni päevas aitab ka kehakaalu langetada. Ära luba tervisliku eluviisiga alustada jaanuaris, vaid tee seda kohe.

Kanna midagi ilusat

Mida paremini sa ennast tunned, seda vähem sa üle sööd. Võta endale aega enne külaliste tulekut end ilusaks seada.

Mis silmist, see ära

Uuringud on näidanud, et kui toit silme all ei ole, siis ei sööda nii palju, kui see silme all on. Seega kasuta söögilauda vaid söömiseks ning ülejäänud tegevused katsu sättida toidulauast eemale.

Pööra tähelepanu toidult inimestele

Peo säravaimaks osaks peaksid olema külalised, mitte toit. Ela hetkes ja kuula lugu oma sugulase viimasest reisist või küsi vanaemalt, millised olid jõulud 50 aastat tagasi.