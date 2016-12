Tahad olla lahe tüüp? Siis pea joomisega hoogu!

Ott Lepland on kuulnud nii mõndagi inimest hiljuti ütlemas: kuule, sa näed teistsugune välja! Ta on seepeale peeglisse vaadanud ning tõdenud: näen küll.

«Visuaalne vahe on sees,» kinnitab Lepland Arterile. Vahe pole seejuures tema sõnul üksnes väljanägemises, vaid ka enesetundes.

Põhjus peitub selles, et Lepland elab juba pool aastat varasemast sootuks teistmoodi. Ta läheb õhtul enamasti juba kella poole üheteistkümne ajal magama, et jõuaks hommikul varakult silmad lahti teha. Tulemus: ta jõuab senisest palju rohkem. «Kui enne võtsid mõned asjad kolme-neli päeva, siis nüüd saan ühe päevaga hakkama,» tunnistab ta.

Kui nüüd tuleks välja, et Jüri Pootsmann või Karl-Erik Taukar oleks koomas, ei oleks see lahe uudis.

Režiimi muutust kinnitab seegi, et nüüd harjutab Lepland nädalas kaks-kolm korda tai poksi ning käib kolmel-neljal korral Argo Aderi juhendamisel jõusaalis rammu kogumas. Ent selleks, et täisväärtuslikult, tervislikult ja produktiivselt elada – kuu aega tagasi andis ta välja akustilise kontsertalbumi «Maailma mu ees» –, tuli teha tõsine korrektiiv selles, kuidas käituda sõprade sünnipäevadel ja esinemisjärgsetel olengutel. Nagu Lepland selle sõnastab: «Tuli teha valik, kas suunata teravik spordi või napsi peale.»

Lepland otsustas napsitamisest loobuda. Ta ei joo enam üldse. Pole poole aasta vältel lonksu õlut ega siidritki suu sisse võtnud. (Isegi liköörikomme pole põske pistnud.) Mistõttu tunneb ennast oluliselt paremini. Ja näeb tuttavate kinnitusel ka parem välja.

Arvate, et see, mida Lepland teeb – purukaine rokimees, kus sellist varem nähtud?! –, on midagi erandlikku?

Kutsugem lavale Tõnis «Kevin-Christian» «Suzi Vesik» Niinemets. Küsigem, milline suhe on temal alkoholiga.

Ei mingit mäluauku enam!