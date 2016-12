Noor pere sai sünnitushaiglast lahkudes kopsaka arve

«Kuigi alles hiljuti sündis meie perre pisipoeg, siis on seda rõõmsat sündmust varjutanud uskumatud kulud,» kirjutas Postimehe poole pöördunud Mari. Naine sünnitas poja Ida-Tallinna keskhaiglas ja kuna sünnitus kulges raskelt, siis tuli tal arstide hoole alla jääda viieks päevaks.

«Kui koju hakkasin sõitma, siis oli parkimise eest tekkinud 27eurone kulu. See on peaaegu sama palju kui maksime voodikoha eest! Lapsega Tõnismäe polikliinikusse minnes lajatati meile aga 10-eurone arve, sest sealne tunniajane parkimine maksab viis eurot!» oli naine šokeeritud.

Noore ema sõnul tekib küsimus, kas tõesti mingit võimalust pole, et haiglate juures soodsamalt parkida. «Väikelapsega on ju taksoga mõeldamatu sõita, kuna enamikes neist pole turvatoole. See pole koht, kus võiks raha röövida!!! Peres, kuhu on äsja sündinud laps, on väljaminekud niigi ülemõistuse suured,» on ta pahane.

Ida-Tallinna Keskhaigla majandusosakonna juhataja Signe Roosi sõnul asub nende maja kesklinnas ning tänu heale asukohale külastab haiglat päevas väga palju patsiente. «Et tagada autoga tulijatele kuidagigi parkimisvõimalus haigla territooriumil, olime sunnitud juba aastaid tagasi üle minema tasulisele parkimisele, sest kõik parkimisalad olid ummistunud autodest, kelle omanikel oli lihtsalt mugav kesklinna piirkonnas tasuta parkida,» selgitas Roos.

Ta lisas, et sünnitajatele on loodud võimalus parkida üks ööpäev tasuta. Enamasti sünnitaja tuuakse autoga haiglasse ja selleks, et vältida stressi parkimiskoha leidmiseks, on sünnitajatele naistekliiniku vastuvõtu juurde loodud eraldi parkimisala. «Kahjuks ei saa me võimaldada selles parklas tasuta parkimist kauem kui üks ööpäev, sest sünnitusi on meil väga palju ja kõik soovivad pääseda autoga võimalikult lähedale vastuvõtuosakonna ukse juurde,» ütles haigla majandusosakonna juhataja.

Et tagada kõikidele sünnitajatele rahulik parkimine, tulebki lisapäevade eest hakata tasu maksma - tavaliselt autojuhid oma autot kauemaks kui üheks ööpäevaks parklasse ei jäta. Roosi sõnul on selline süsteem ennast õigustanud ja üldine tagasiside on olnud positiivne. «Seega tuleb leppida olukorraga, et ka haigla juures tuleb parkimise eest tasuda - vaid nii saame tagada, et haigla külastajatel oleks võimalus parkimiseks,» kinnitab haigla esindaja.

Tõnismäe polikliiniku juures korraldab parkimist Tallinna linn.

«Hariduse tänav asub Tallinna avaliku tasulise parkimisala südalinna tsoonis, kus maksumäär iga alustatud parkimisminuti kohta on 0,08 eurot,» ütles Tallinna transpordiameti linnatranspordi osakonna juhataja Ruth Pärn

Tõnismäe polikliiniku vastas on ette nähtud kolm kohta lapseootel ema või väikelapse saatja sõiduki parkimiseks.

Nendel kohtadel saab parkida parkimiskella olemasolul 60 minutit tasuta.

«Juhul kui eelpoolnimetatud kohad on hõivatud ja tuleb parkida teistel parkimiskohtadel, tuleb tasuda ettenähtud korras parkimistasu,» ütles Pärn.