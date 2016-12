Selgusid lastehaigla parimad õed ja arstid

Laureaatide valimisel on määravaks tema silmapaistvus erialases tegevuses viimase aasta või aastate lõikes, teatati. Preemia idee algataja on eraisikust ettevõtja Tiit Kõuhkna, kes on rahastanud lastehaigla parimaid 2003. aastast alates.

Hindamiskomisjoni esimees, Tallinna abilinnapea Merike Martinson sõnas, et konkursile esitatud kandidaadid valisid välja lastehaigla enda töötajad.

Tunnustus antakse tavakohaselt üle iga aasta 23. detsembril. Tunnustusega kaasneb ka rahaline auhind: parimale arstile 2300 eurot, noorarstile ja õele 1600 eurot ning noorele õele 1000 eurot.