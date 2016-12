Milliseid traumasid saavad otsasõidu korral jalakäijad

Meedikud on mures, et ülekäiguradadel viga saanud inimeste paranemine kestab nädalaid, kusjuures paljud neist jäävad invaliidideks, kirjutab Tvnet. Arstidele teeb enim muret, et õnnetuste toimumispaik on ülekäigukoha ehk turvaliseks tänava ületuseks mõeldud sebra. Õnnetusi on seal ka varem juhtunud, kuid tänavu on nende arv eriti kõrge. Kõik õnnetusse sattunud said hulgitraumasid.

Kirurg Andris Vikmansi sõnul sõltub vigastuste raskusaste sellest, milline sõiduk otsa sõitis. Kui tegu oli sõiduautoga, siis saab inimene n-ö kaitserauatraumasid ehk viga saavad jalad ja põlved. Tegu on n-ö nähtavate vigastustega.

Vigastuste raskusaste sõltub ka sõiduvahendi liikumiskiirusest ja inertsist – suurel kiirusel toimunud kokkupõrke korral lendab jalakäija üle kapoti ning esiklaasi lennates saab viga pea, aga ka roided ja käed. Kui inimesele sõidab otsa maastur või kaubik, siis saavad viga puusad, magu ja kopsud. Isegi kui kannatanu jääb ellu, siis arstide sõnul ootab teda ees väga pikk paranemisprotsess ning paljudel puhkudel jäädakse invaliidiks.

Arsti sõnul pole õnnetuse põhjustajaks sageli tähelepanematud autojuhid, aga ka jalakäijad ise on süüdi. Teades, et ülekäigurajal on neil eesõigus, muututakse hooletuks ega vaadata vasakule ja paremale. Nii mõnigi kord ei arvestata, et juhil ei jää aega pidurdamiseks, eriti kui tee on libe.

Samuti tasuks pimedal ajal silmas pidada, et pimedal ajal võib juht jalakäijat märgata alles viimasel hetkel. Kirurg Vikmans kutsub jalakäijaid üles mitte tormama uisapäisa ülekäigurajale. «Ei maksa arutult riskida mitte ainult oma tervise, aga ka eluga,» sõnas kirurg.