Kas suhkrust loobumine oleks mõistlik?

Kanada McMasteri ülikooli uuringus väidetakse, et tõendid selle kohta, kuidas on seotud suhkrutarbimine ja kaalutõus, on rahvatervise soovitustes madala kvaliteediga, kirjutab newyork.cbslocal.com. See ei tähenda, et inimesed peaksid jooksma kohe kommipoodi varusid täiendama, kuid võib-olla tasuks mõelda, kas täielik suhkrust loobumine on vajalik.

Uuringu üks peamisi korraldajaid Bradley Johnston tõdes, et kuigi uurimistöö seab kahtluse alla rahvatevise soovituste kvaliteedi, ei tähenda see, et suurendada tuleks toitainete vaeste, energiarohkete toitude ja jookide, näiteks kommide või suhkruga magustatud jookide, tarbimist.

Teadlase sõnul teatakse, et on tervislik vähendada suhkrusöömist, kuid küsitavaks jääb, mil määral tuleks seda teha ning millega inimesed suhkrut asendavad.

Teadlasi ajendas nende küsimuste üle mõtlema hüpotees, et inimesed asendavad suhkru tervisele potentsiaalselt kahjulikumate ainetega.

Uuring avaldati ajakirjas Annals of Internal Medicine.