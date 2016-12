Jõuluajal sureb tunduvalt rohkem inimesi

Värske uuring toob aga välja, et selle põhjus ei saa olla külm ilm, kirjutab nbcnews.com. Uurijad leidsid, et jõulupühade aegu surid inimesed rohkem ka maakera selles osas, kus algas 25. detsembril suvi.

Josh Knight ja ta kolleegid Uus-Meremaal asuvast Aucklandi ülikoolist uurisid suremisi Uus-Meremaal aastatel 1988 kuni 2013.

Varasemas USA uuringus leiti, et jõulupühade ja uue aasta ajal sureb alla viie protsendi rohkem inimesi kui muul ajal. USAs on aga jõulupühad üks külmemaid perioode aastas, mistõttu on suremise näitajad kõrgemad ka madalate temperatuuride ja gripi levimise tõttu.

Seda ei saa aga öelda Uus-Meremaa kohta, kus sel ajal suvi alles algab.

Värske uuringu autorid tõid jõulupühade ja suremise tõusu võimalike selgitustena välja puhkamisega seotud emotsionaalse stressi ning muutused toitumises ja alkoholitarbimises.

Samuti on sel ajal meditsiiniasutustes vähem töötajaid ning mõjutada võivad ka füüsilised muutused, näiteks sugulaste külastamine. Ühe tõenäolise põhjusena toovad teadlased välja ka hilinenud või edasi lükatud arstiabi

Uuring avaldati ajakirjas Journal of the American Heart Association.