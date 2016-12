Ka jogurt võib olla rämpstoit

Sageli teatakse, et jogurt sisaldab tervislikke probiootikume, kirjutab Lifehack. Kodus jogurtit valmistades võib olla kindel selle kvaliteedis, kuid poelettidelt võib leida jogurteid, mida võib pidada hoopis rämpstoiduks, sest neis leidub palju suhkrut ja/või teisi ebatervislikke lisaaineid. Seetõttu tuleks uurida toote pakendeid ning valida hoolega, millist jogurtit osta.

Liigse suhkru vältimiseks tasuks hoida kindlasti eemale jogurtitest, millele on lisatud komme või purustatud küpsiseid. Jogurtis endas on piisavalt looduslikult esinevat laktoosi ehk piimasuhkrut. Kui pakendile on kirjutatud sõna «suhkur», ei tasu jogurtist siiski kohe loobuda, sest jogurtis võib leiduda lisaks laktoosile ka fruktoosi ehk puuviljasuhkrut, mis on samuti looduslik suhkur. Kui aga suhkur on toote pakendil kirjas esimese või teise koostisosana, tasuks ehk vaadata, ehk leidub teistel tootjatel tervislikumaid alternatiive.

Kui jogurtipakendil on kirjas «maasikamaitseline» (strawberry flavored), võib see tõenäoliselt sisaldada kunstlikke lõhnaaineid ning päris marju ei pruugi selles jogurtis olla. Kui soovite marjadega jogurtit, tasub uurida pakendilt, kas neid on jogurtile lisatud. Sel juhul peaksid marjad olema üks esimestest koostisosadest. Veelgi parem mõte on aga osta maitsestamata jogurtit ja lisada sellele ise marju.

Et vähendada hapukust ja pikendada säilivusaega kuumtöötlevad mõned tootjad oma jogurteid. Sel juhul ei sisalda jogurt aga enam kasulikke piimhappebaktereid. Seega tasuks taaskord kontrollida pakendile märgitud infot, kus peaks olema infot kuumtöötlemise kohta, kui seda on tehtud.