Kuidas pühade ajal maks korras hoida?

Maks on pooleteise kilo raskune organ, mis reguleerib ainevahetust ja puhastab verd mürkidest, kirjutab Bild. Kuna maks taastub üsna kiiresti, saab heas vormis maks pühade ajal tekkinud kahjust kergesti üle. See tähendab, et enne ja pärast suurt söömingut tuleks süüa kergemat toitu, nagu näiteks köögi- ja puuviljad, linnuliha ja väiksema rasvasisaldusega kala.

Sellest on kasu ka jõulude ja aastavahetuse vahelisel ajal, et kehale natuke puhkust anda. Abi on ka sellest, kui teha tavapärasest rohkem sporti, juua võimalikult vähe alkoholi ja suitsetamisest kas üldse loobuda või rikkuda sel teel oma tervist võimalikult vähe.

Peale selle on maksale kasulikud ka mõned toiduained, mille hulka kuuluvad näiteks:

Artišokk

See köögivili sisaldab flavonoide ja mõruaineid, mis soodustavad maksa tööd ja alandavad kolesterooli taset. Lisaks värskele artišokile võib poest ja apteegist leida ka artišokiteed ja selle taime ekstrakte sisaldavaid kapsleid.

Võilill

Võililles leiduvad mõruained soodustavad sapi teket. Kõige parem on seda taime tarbida salati või teena.

Harilik maarjaohakas

Maarjaohakas, mida on ravimtaimena kasutatud juba väga pikka aega, aitab kehal mürkidest vabaneda. Sellest taimest tehakse nii teed kui ka kapsleid.

Piparmünt

Seda sapi teket soodustavat taime on seedimise parandamiseks kõige parem tarbida teena.

Kohv

Uuringud on näidanud, et kohvi joomine võib kaitsta maksa. Kui juua kaks kuni kolm tassi kohvi päevas, siis võib maksatsirroosi haigestumise risk väheneda 40 protsenti. Neli või enam tassi päevas vähendavad osa teadlaste arvates selle haiguse riski aga koguni 80 protsenti. Kohviga tuleks siiski piiri pidada neil, kellel on probleeme vererõhuga. Ka teiste krooniliste haiguste korral tuleks enne ohjeldamatut kohvi tarbimist enne nõu pidada perearstiga, et kohvi joomisest saadav kasu oleks tõesti suurem, kui sellega kaasnevad riskid.