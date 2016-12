Raskelt haige Eiko sai koolilastelt suure kingituse

5.–16. detsembrini kutsusid kampaania korraldajad üles iga koolipere liiget andma oma väikest panust Eiko toetuseks, teatas lastefond. «Meie eesmärk oli, et igaüks panustaks vähemalt ühe euro,» räägib aktsiooni üks eestvedajatest, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Karolina Antons. «Soovisime pigem kaasata võimalikult paljusid ega seadnud esikohale suurt annetussummat.»

Tänavune jõuluheategu sooviti teha mõnele Tartu lapsele, kes ühise kodulinna kaudu võiks kooliperet kõnetada ning kelle lugu silmi avada ja natuke ka õpetada. Selle lapse leidmiseks pöörduti lastefondi poole ning üheksa-aastase Tartu poisi Eiko näol leitigi sobiv abivajaja.

Eiko / Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond

«Lastefond oli kohe väga koostöövalmis ja soovitas meile kaht Tartu last, keda nad hetkel toetavad. Eiko lugu tundus õpilastele mõistetavam ja ehk ka veidi enam mõtlemapanev, mistõttu otsustasime just teda aidata,» selgitab Antons.

Kahe nädala jooksul kogusidki kõik 38 klassikomplekti omakeskis ja erinevatel viisidel Eiko toetuseks annetusi ning kampaania lõpus koguti need kokku. Suur roll oli klassijuhatajatel, kes sõnumit oma klassi laste ja ka lapsevanemate seas levitasid. Samuti joonistasid lapsed Eikole jõulukaarte, et edastada ka oma head soovid.

Lastefondi strateegiajuht Küllike Saar peab kooli algatust väga tähelepanuväärseks. «See on suur asi, kui üks koolipere otsustab jõud ühendada, et teha suur heategu. Eriti liigutav on, kui just noored soovivad anda panuse heategevusse, mida tuleb aasta-aastalt üha sagedamini ette. Oleme väga tänulikud!» rääkis ta.

Heategevuslik jõulukampaania MRK Hea Tegu on Reiniku Koolis juba omamoodi traditsiooniks saanud – neid korraldatakse alates 2013. aastast. Varasemalt on kogutud annetusi MTÜ Mondo vahendusel nelja Ghana lapse koolis käimise toetamiseks. Tartu üksikema abistamiseks ja oma kooli koridoridesse vajalike istumispinkide valmistamiseks.

Tartu ülikooli kliinikumi lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku kolme miljoni euroga. Lastefondi vahendusel on võimalik haigeid lapsi aidata hakates püsiannetajaks lastefondi kodulehel. Toetuse taotlemiseks või abivajajatest teada andmiseks palume kirjutada e-mailile info@lastefond.ee.