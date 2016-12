Mida sõid jõulude ajal veganid?

Jaanuse sõnul ei teadnud ta lihasööjana, et võimalusi maitsvat taimetoitu teha on nii palju ja et näiteks läätsedest tehtud road võivad teinekord ka lihasööja ära petta, kirjutab Saarte Hääl. Kuna tootevalik poodides on oluliselt laienenud, ei piirdu taimetoitlaste jõululaud vaid salatite ja hapukapsaga, sest hõrgutavaid retsepte leiab nii internetist kui ka raamatutest.

Juba kolmandat aastat peeti lihavabu jõule ka samuti Saaremaal elava Kati Käbini peres, kus kasutati Sandra Vungi lehelt pärit retsepte ja valmistati Käbini enda välja mõeldud astelpaju-toorjuustukooki. Kui veganitele koogi tegemiseks sobilikku kaera baasil valmistatud toorjuustu saab üksnes Tallinnast, siis kõiki muid vajalikke koostisaineid saab perenaise sõnul ka saare pealt.