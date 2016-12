Tänavuse «Jõulutunneliga» ei kogutud eesmärgiks seatud summat

Varasemalt on välja toodud, et kokku on mõlema treeningsaali sisustamiseks vaja 230 000 eurot. Sellest eesmärgist jäi puudu 12 059 eurot.

26. detsembri õhtuks, kui numbrid suleti, oli kogutud 215 400 eurot, teatas ERR. Lisaks oli ELIL arveldusarvele kantud 2541 eurot - kokku 217 941 eurot. Annetada sai 5, 10 ja 25 eurot. Kõik operaatorid - Telia Eesti, Elisa, Tele2 ja Starman vahendasid annetusi ilma teenustasuta.

«Jõulutunneli» kogutud raha on mõeldud spetsiaalsete jõumasinate ostmiseks, mis võimaldavad haiguste või trauma tagajärjel tekkinud liikumistakistusega inimestel neile sobivaid ja jõukohaseid harjutusi teha, et liikumisvõimet taastada või parandada.

«Ma ei ole kunagi kahelnud, et Eesti inimesed on väga suure südamega. Seda näitab annetajate arv. Kümned tuhanded hoolivad, et liikumispuudega inimestel läheks paremini. Südamlik tänu kõigile!» ütles Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu tegevjuht Auli Lõoke.

«Jõulutunneli» meeskond lootis, et raha koguneb nii palju, et saaks avada kaks treeningkeskust - ühe Põhja- ja teise Lõuna-Eestisse. Lõoke kinnitab, et treeningsaalid tulevad - nii Tallinna kui ka Tartusse.

Lõoke ütles varasemalt, et kui heategevusprogrammi annetustega soovitud summat kokku ei saada, ei jää treeningsaal siiski ka Tartusse ehitamata.