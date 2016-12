Mis tervisemure viis endise presidendi operatsioonile?

Aneurüsm tekib veresoone või südame seina paiksete ebanormaalsete laienemiste tõttu. Neid võib esineda igal pool kehas, kuid laiemalt levinud on aneurüsmid näiteks ajus, aordis või jalgades.

Kuju järgi eristatakse kotjaid, käävjaid ja marjakujulisi aneurüsme. Samuti tehakse vahet tõelistel aneurüsmidel, kus veresoone seina kestad on terved, ning ebaaneurüsmidel, mille puhul on soone sein rebenenud ja veri paikneb hematoomina perivaskulaarse sidekoe all meenutades aneurüsmi.

Aneurüsm saab alguse sellest, et veresoone sein hakkab veidi välja võlvuma, kirjutab Kliinik.ee-s dr Tiit Meren. Spetsialisti sõnul rebenevad vererõhu mõjul eelnevalt kahjustunud seinakihid seni, kuni veresoone põisjalt väljaveninud seinaosa puruneb ja veri väljub ümbritsevatesse kudedesse või rindkere- või kõhuõõnde. Sel juhul tekib sisemine verejooks, mis võib lõppeda kiirelt surmaga ning haige õnnestub päästa vaid ülikiire haiglasse operatsioonile viimine.

Dr Mereni sõnul võib aordi- või arteriseina aneurüsm tekkida arteriseina lubjastumise, infektsiooni, põletiku, kaasasündinud arenguhäire või trauma tagajärjel. Aneurüsmi esineb nii meestel kui ka naistel üldiselt pärast 50ndat eluaastat. Haigus kimbutab rohkem mehi kui naisi.

Üks sagedasemaid aneurüsme on kõhuaordi kotjas aneurüsm, mis tekib peamiselt aterosklerootilise (arterilubjastuse) kahjustuse tõttu. Ka seda esineb rohkem vanemaealistel meestel.

Samas võivad aneurüsmid jääda ka märkmata ning ei pruugi viia tõsiste tagajärgedeni.

Hiljuti tänas Ilves sotsiaalmeedia kaudu Põhja-Eesti regionaalhaigla õdesid ja arste, kes aitasid tal paraneda kõhuaordi ja vasaku iliakaalarteri aneurüsmist. Tänu teile läks operatsioon hästi ja taastumine on olnud kiire, lisas ta.