Värske uuring: naised kardavad beebipillide soovimatut mõju

Meditsiinikõrgkooli Penn State College of Medicine teadlased analüüsisid rasestumisvastaste vahendite kasutamist 987 naise seas, vahendab Independent. Uuringusse haarati 18–40- aastased aktiivse sugueluga naised.

Selgus, et paljud naised lepivad küll väiksema sugutungi, iivelduse ja meeleoluhäiretega, kuid kaalutõusuga ollakse nõus riskima tunduvalt harvem. Eriti oluline on võimalik kaalutõus uuringu autorite arvates rasestumisvastaste vahendite valimisel ülekaaluliste ja rasvunud naiste jaoks. Just kaaluprobleemide käes vaevlevad naised eelistavad beebipillidele sageli pikatoimelisi rasestumisvastaseid vahendeid, nagu näiteks implantaat ja spiraal.

Teadustöö autorid rõhutavad siiski, et uuringus analüüsiti küll, missuguses kehakaalus naised missuguseid rasestumisvastaseid vahendeid kasutavad, kuid seda, missugused on nende otsuste täpsemad põhjused, ei uuritud. Seega võib seos beebipillide vältimise ja kaalutõusu hirmu vahel olla ka vaid näiline.