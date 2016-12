Aasta arst: mul on hea meel, et perearstide tööd on märgatud

– Missugused emotsioonid Teid valdavad?

Olen sõnatu ja veidi ehmunud. See on mulle suur üllatus, sest arvan, et peale minu vääriksid seda tunnustust ka paljud teised perearstid. Mul on hea meel, et patsiendid mind usaldavad ja et saan nendega koostööd teha. Alati on hea meel, kui patsient su juurest rõõmsalt ära läheb, kuid selline suur tunnustus teeb natuke kohmetuks, sest ma ei ole harjunud tähelepanu keskpunktis olema. Rohkem arst kabinetis. Endast pikalt rääkima ei ole harjunud. See tunnustus paneb mind end veelgi rohkem täiendama ja tööle pühenduma.

– Kuidas suhtute aasta arsti tiitlisse? Kas see on vajalik tunnustus või laseb üksikutel inimestel liigselt särada?

Ma ei võta seda tiitlit kui üksnes mulle antud tunnustust, vaid kui kõigi perearstide töö väärtustamist. Mul on väga hea meel, et perearstide tööd on märgatud.

– Kas Eesti perearstisüsteem on hea?

Alati saab kõike paremaks teha, aga arvan, et meil on väga palju perearste, kes tõesti teevad oma tööd südamega. Peagi rajatavad tervisekeskused võimaldavad veel paremat arstiabi anda. Kui erinevad spetsialistid teevad omavahel koostööd ja perearstil on abiks ka piisavalt pereõdesid, siis muutub Eesti meditsiinisüsteem sellest veelgi paremaks.

– Kas kavandatavates tervisekeskustes saab olema piisavalt erinevaid spetsialiste või on mõne olulise ameti esindajad sellest kavast välja jäetud?

Nende spetsialistidega, kes tervisekeskustest välja jäävad, on alati võimalik konsulteerida. Näiteks lastearstidega võib nõu pidada e-konsultatsiooni abil.

– Kuidas suudate end jagada pere ja töö vahel?

Mul on väga mõistev pere ja väga head töökaaslased. See on mul võimaldanud täielikult oma tööle pühenduda. Mul on kaks poega. Vanem poeg lõpetab peagi Tartu Ülikooli biomeditsiini magistrantuuri ja noorem õpib Jõhvi põhikoolis.

– Kas keskkooli lõpetades teadsite kindlalt, et tahate perearstiks saada?

Tegelikult tuli see otsus täiesti ex promt. Alguses tahtsin agronoomiks minna, sest mu vanemad on agronoomid. Kuna mu ema arvas, et selle ameti peale ma ei sobi, sest ma piisavalt südamega lilli ei vaata, vaid huvitun pigem inimestest, siis otsustasin dokumendid hoopis arstiteaduskonda viia. Natuke vaatasin ka vanema õe poole, kes on lastearst.

Kui 1996. aastal Ida-Virumaale tööle tulin, siis tahtsin südamesopis saada günekoloogiks, kuid mulle pakuti jaoskonnaarsti tööd. Kui aasta tööl ära olin olnud, siis sain aru, et olen tegelikult õige koha peal. Hakkasin oma tööd armastama ja läksin hiljem edasi perearstikursustele.

– Miks perearsti töö Teile meeldib?

Perearsti töö on raske, aga väga mitmekülgne. Perearst peab olema kiire reaktsiooniga ja end pidevalt täiendama. Ta saab teha koostööd erinevate spetsialistidega. See kõik meeldib mulle väga. Kui patsiendi murele õnnestub lahendus leida, siis toob see ka päeva killukese rõõmu.