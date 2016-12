Rootsi saadab naised Soome sünnitama

Üle Rootsi riigi on probleeme enneaegselt sündinud laste hoolitsemiseks vajalike vahenditega, vahendab Yle Rootsi päevalehte Dagens Nyheter. Rootsis on vaid piiratud hulk kohti, kus on võimalik hoolitsed vastsündinute eest, kes on sündinud enne 28. nädalat. Need kohad jagunevad lehe andmete järgi kuue ülikooli haigla peale.

Lehes räägiti paariga, kes lootis, et nende esimene laps näeb ilmavalgust Kagu-Rootsis Uppsalas. Seal ei olnud aga ruumi, mistõttu saadeti rase Rootsi naine Edela-Soomes asuvasse Turu linna sünnitama. Raseda sõnul tekitas see stressi ning kohale jõudes tekkisid ka keeleprobleemid, sest haiglatöötajad suhtlesid kas soome või inglise keeles.

Päevalehe andmetel on Rootsi haiglate ruumipuuduse tõttu saadetud detsembris Turusse kolm tulevast ema.

Rootsi beebibuum

Kui Rootsi ümbruses on märgata mõningast beebibuumi, siis Soomes on olnud sündimus pidevas languses. Uppsala ülikooli akadeemilise haigla lastearst Erik Norman rääkis, et Rootsi haiglate võimaluste puudus tulenebki ühelt poolt sellest, et sünnib rohkem lapsi ning samas ka sellest, et enneaegsete laste eest hoolitsemine on tunduvalt arenenud ning üha rohkem enne õiget aega sündinud lapsi jääb ellu. Ka on probleeme enneaegsete laste eest hoolitsevate õdede leidmisega.

Turu ülikooli haigla vastsündinute spetsialist Liisa Lehtonen rääkis, et haigla tahtis aidata, sest siin oli ruumi. Tema sõnul ei ole pikka aega Rootsi tulevasi emasid Soome haiglatesse sünnitama saadetud.

Minister pole rahul

Rootsi tervishoiuminister Gabriel Wikström kritiseeris tervishoiu eest vastutavaid kohalikke linnavolikogusid, et enneaegsete laste hooldamise plaanid ei ole korralikult läbi mõeldud. Ministri hinnangul on vastuvõetamatu, et tulevased emad saadeti Soome sünnitama.

Ministrit üllatas, et olukord Rootsi tervishoiusüsteemis on nii halb. Ta lisas, et Rootsi valitsus on eraldanud 500 miljonit Rootsi krooni (umbes 52 miljonit eurot), et parandada hoolitsemise tingimusi ning suurendada töötajate arvu.