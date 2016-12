Täpne, kiire ja põhjalik töö haigla jaotusköögis

Sarnases rütmis kulgebki päev õhtuni välja, sest kell 15 saabub jaotuskööki õhtusöök, mille ettevalmistamiseks on toitlustusteenindajatel aega kella 17ni, mil kärud sooja söögiga patsientideni hakkavad liikuma. Kella 18st jõuavad nõud taas kord kööki tagasi ning enne kojuminekut jääb veel vaid õhtused nõud pesta ja köök korrastada, mis kell 19 lõpetades annabki köögis tööpäeva pikkuseks 12 tundi. Selle aja jooksul on Lea ja tema kolleeg ligi saja statsionaarse patsiendi kõhud täitnud kolmel korral päevas, mis teeb päeva peale kokku umbes 300 hoole ja armastusega ette valmistatud portsjonit.

Aegamööda lihtsamaks

Päevad on toitlustusteenindajatel küll pikad, kuid tööl käiakse vahetustega ning ollakse vaheldumisi pikk ja lühike nädal. «See tähendab, et kui ma näiteks sel nädalal olen tööl esmaspäeval, teisipäeval, reedel, laupäeval ja pühapäeval, siis järgmisel nädalal töötan vaid kolmapäeval ja neljapäeval,» selgitas Lea. Tema sõnul harjub kõigega ning kogemustega muutub töö aina kiiremaks, lihtsamaks ja sujuvamaks. Kokku töötab Magdaleena üksuses neli toitlustusteenindajat.

Tänu tehnika arengule, eelkõige marmiitide kasutuselevõtule ja liftide ehitamisele on töö muutunud üha kergemaks ning kvaliteet paremaks. «Kui lifte polnud, kippusid töötajad pidevalt loobuma ja töölt ära minema, sest nad lihtsalt ei jaksanud – kõike tuli ju käsitsi vedada,» rääkis Lea. «Nüüd aga valmistame köögis kõik ette, tõstame portsjonid valmis ning sellest hetkest, kui toidud taldrikule said, jõuavad need kümne minuti jooksul toidukärule, käruga lifti, liftiga õigele korrusele ja sealt patsiendini,» kirjeldas ta.

Lea sõnul on töö ise tegelikult meeldiv, kuid vajab lihtsalt aega, et kogu haigla köögielu tundma õppida. Kui muidu on haigla toitlustuses kasutusel 14päevane kindel menüü, siis on ka mõningaid erisusi. «Meil on olemas lisade nimekiri, milles on ligi 200 erinevat toiduainet, mille arst saab konkreetse patsiendi tervist arvesse võttes tavatoidule juurde määrata. Lisaks saavad haigla tasulised patsiendid valikmenüü,» selgitab Lea. Mainimata ei saa jätta sedagi, et üks tore üllatus on toitlustajatel varuks ka lastele ja kõrva-nina-kurguhaigusega patsientidele – neile pakutakse magustoiduks jäätist!

Kokku töötab Ida-Tallinna keskhaigla kolmes jaotusköögis (lisaks Magdaleena üksusele ka Ravi ja Järve üksuses) üle 20 toitlustusteenindaja, kellest ligi pooled Ravi tänaval. Iga päev tuleb toitlustada Magdaleenas keskmiselt veidi üle saja, Järvel umbes 120 ning Ravi üksuses ligi 300 patsienti. Seega on kogu töö, mis tehakse ära enne, kui toit jõuab patsiendini, äärmiselt tänuväärne ja põhjalik ning Leale see töö meeldib. «Kokkuvõttes on ju köögis ikkagi soe ja mõnus ning kolleegid toredad. Suhted peavad olema head või kui midagi ka on, tuleb see kohe välja öelda!» arvas Lea lõpetuseks.