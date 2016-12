Kuidas mõista, et on aeg tööst puhata?

Tavaliselt annab ülekoormusest märku inimese keha, mis reageerib sellele peavalu, pideva väsimuse ja koormatusega, kirjutab sekretär.ee. Psühholoogiadoktor Stephanie Sarkise sõnul on ületöötanud inimesel sageli raske või peaaegu võimatu hommikuti ärgata ja ainult ülima tahtejõuga õnnestub end teki alt välja saada ning kui siis edasi rügatakse, võib see tervist tõsiselt kahjustada.

Vaimsele kurnatusele viitavad ka hajunud keskendumisvõime, motivatsioonipuudus ja tavapärasest suurem hooletusvigade arv. Puhkuse vajadusele viitab ka see, kui inimene ei huvitu enam töökaaslastest või märkavad juba ka pere ja sõbrad, et inimesega on midagi teisiti kui tavaliselt.