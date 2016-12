Miks on osadel inimestel kõrva ääres auk?

Tegelikult on tegemist sünnidefektiga, mis esimest korda jäädvustati see 1864. aastal Van Heusingeri poolt.

Evolutsiooni bioloogi Neil Shubini sõnul on selline auk jäänud kala lõpustest ja see ei tohiks inimese tavaelu segada. Kui aga auk peaks haigestuma tsüstiga, siis tuleb seda ravida.

Kuni üheksa protsenti eurooplastest ja ameeriklastest sünnivad kõrva äärse auguga. See levib geneetiliselt ja võib olla kas ühel või mõlemal kõrval. Uuringud on aga näidanud, et enamasti asub auk parema kõrva ääres.