Uued ravivõimalused toovad haigekassale üle 20 miljoni lisakulu

Eelnõuga kehtestatakse Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu, milles muudetakse võrreldes kehtiva tervishoiuteenuste loeteluga kehtivaid piirhindu ja lisatakse uusi raviteenuseid. Eelnõuga nähakse ette 1. juulist 2017 üldarstiabi osutavad tervisekeskused ning nende pearaha ehk patsiendi raviraha ja baasraha.

Tervisekeskus on ühtsel taristul üldarstiabi osutav juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kus osutab üldarstiabi vähemalt kolme nimistuga perearsti, kelle nimistute suurus on kokku vähemalt 4500 inimest ning on täidetud tervise- ja tööministri kehtestatud ruuminõuded. Tervisekeskuses osutatakse ka ämmaemanda iseseisva vastuvõtu teenust, füsioteraapiateenust ja võimalusel koduõendusteenust.

Ühe aasta võrra tõuseb sügava või raske liikumis- või liitpuudega lapse vanusepiir kuni 16. eluaastani, kelle hooldaja haiglas viibimise eest haigekassa tasub.

Näo- ja lõualuukirurgia puhul lubatakse erandina järgmiseks aastaks 23-protsendilist rahalist kasvu, mis võimaldab senisest rohkem teenuseid osutada. Samuti uuendatakse hambaravi loetelu seoses täiskasvanute mitterahalise hambaravihüvitise rakendamisega alates 1. juulist 2017. aastal.

Uue teenusena lisatakse teenuste loetellu trombektoomia ehk veresoones tekkinud trombi eemaldamine. Samuti laiendatakse kiiritusravi uutele vähipaikmetele.

Eelnõu kohaselt lisatakse kemoteraapia ravimite loetellu uued rinnakasvaja ja melanoomtõve ravimid. Samuti lisatakse esmakordselt ensüümasendusravi üliharva esineva Pompe tõve raviks.

Tervishoiuteenuste loetelu piirhindades jääb muutmata senine palgakomponent, kuna praeguseks uut tervishoiutöötajate ja Eesti Haiglate Liidu vahelist palgakokkulepet ei ole sõlmitud.

Uue tervishoiuteenuste loetelu rakendumisega kaasnev lisakulu on kuni 20,9 miljonit eurot, millega on arvestatud haigekassa 2017. aasta eelarve koostamisel. 2017. aastaks kavandatav tervishoiuteenuste eelarve on 785,985 miljonit eurot.