Ossinovski loodab tervishoiutöötajate palgalepet lähiajal

Ossinovski sõnul on tervishoiutöötajate palgalepe siiamaani lõpliku lahenduseta, mistõttu selgub ka lõplik tervishoiuteenuste hinnakiri alles pärast leppeni jõudmist.

«Palgalepe, tervishoiutöötajate miinimumpalgad kajastuvad teenustehindades. Kuna seda kokkulepet pole, siis uus teenuste hinnakiri palkade osas ei muutu, kuni uus palgakokkulepe saavutatakse,» rääkis Ossinovski valitsuse pressikonverentsil.

Ta lisas, et uut kokkulepet loodetakse näha juba lähimatel nädalatel, kui haigekassa koguneb oma eelarvet 13. jaanuaril kinnitama. «Seejärel tuleme uue tervishoiuteenuste hinnakirjaga, mis neid palgamuudatusi arvestab.»

Uus valitsus on Ossinovski sõnul kokku leppinud, et tervishoiu rahastamise pikaajaline jätkusuutlikkus saab tagatud ja vastavad poliitilised otsused tehtud. «Kevadel on meil kavas selle pikaajalise kava osas saavutada poliitiline kokkulepe,» sõnas ta.

Tervishoiu rahastamise muutmine on Ossinovski sõnul pikaajaline protsess, mis lisaks lisarahale tähendab ka sisemist ümberkorraldust. Ossinovski rõhutas jätkuvalt esmatasandi teenuste tugevdamist, et inimesed saaks ravi õigel ajal õigel tasandil, ilma et nad pöörduksid kohu eriarsti poole.

«Ma arvan, et järgmine aasta saab olema tervishoiule parem aasta kui see aasta,» märkis minister.