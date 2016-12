Patsiente kaitsev süsteem valmib varsti

«Eestis on arstide mittesüülist vastutuskindlustust vaja. Miks seda ei ole, ma ei oska öelda,» kommenteeris minister Jevgeni Ossinovski Viru maakohtu otsust, mille järgi jäi arst Igor Gorjatšov süüdi patsiendi surmas.

Ministri sõnul on vastutuskindlustuse süsteemi loomine lihtsalt lahendatav. «Seal on teatud lisakulusid, aga põhimõtteliselt ei ole mingeid takistusi, ei juriidilisi ega sisulisi, et seda teha,» sõnas Ossinovski.

Sotsiaalministeerium on viimase aasta jooksul kindlustuse erinevad variandid läbi vaadanud ja töö seadusemuudatuse algversiooniga on lõpusirgel. «Järgmisel aastal võtame ette ja hakkame menetlema,» lubas Ossinovski.

Minsitri sõnul tuleb uuest süsteemist rääkides mõista ka patsiendi õiguste kaitsmise olulisust. «Tervishoiuteenus on võlaõigusseaduse alusel osutatav teenus ehk sellele kehtivad teatud kvaliteedinõuded. Võlaõiguslikul suhtel on eeldus, et teenuseosutaja ei tapa sind ära,» sõnas minister.

Ossinovski sõnul peab riiklik regulatsioon tagama ravivigade vältimise. «Selge on see, et kriitilistes olukordades otsuseid langetades peab arstil olema kindlus, et ta pärast seda ei lähe vangi,» rääkis minister. Tema arvates on samas teada, et kui meedikuid hakatakse ravivigade eest vastutusele võtma, siis see pärsib arstkonna seas teemade läbiarutamist.

«Eestis on ka haiglad ise arstidele öelnud, et ärge parem rääkige, sest äkki siis esitatakse nõue haigla vastu. See ei ole mõistlik lahendus,» tunnistas minister. Ta lisas, et ainuke sisuliselt mõistlik lahendus olekski arsti mitmesüüline vastutuskindlustus.