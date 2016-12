Üks väike nipp aitab stressi leevendada 40 sekundiga

Ajakirjas Journal of Environmental Psychology avaldatud uuringust selgub, et keskendumisvõime parandamiseks ja stressi maandamiseks ei pea tingimata välja loodusesse minema, kuigi sellest on kindlasti samuti abi. Kui õue jalutama minna ei ole võimalik, siis on kasu ka sellest, kui vaadata vähemalt 40 sekundit loodusfotosid, mille domineerib roheline värv. Sellest võib olla isegi rohkem kasu, kui pilgu heitmine aknast välja, betoonist linnakeskkonnale.

Proovi järgi. Võta tööst vähemalt 40-sekundiline paus ja vaata läbi kõik järgnevad fotod või vali neist välja üks, mis sulle kõige rohkem meeldib. Seejärel vaata seda ja lõdvestu. Kui tunned, et sellest on abi, siis säti ka arvuti taustapildiks midagi sarnast ja meeldivat.

Liane Matrisch / Panther Media / Scanpix

Sass Pordoi mägi Itaalias / Antonio Scarpi / Panther Media / Scanpix

Michael Osterrieder / Panther Media / Scanpix

Anna Omelchenko / Panther Media / Scanpix