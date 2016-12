Urmas Sule: arstiabi kättesaadavust ei ole võimalik enam halvemaks muuta

Sule sõnul on 2016. aasta olnud äärmiselt ebastabiilne, vahendab Med24. «Eestis oleme tervishoiuga jõudnud olukorda, kus pidevalt süveneva alarahastamise tõttu on tekkinud ebamõistlikult palju sisemisi pingeid. Jätkuv ainult efektiivsusele rõhumine ei ole lahendus,» rääkis Sule. Ta rõhutas, et tervishoiutöötajatele õiglase palga maksmiseks ei saa vahendid enam tulla patsientide arvelt. «Arstiabi, iseäranis statsionaarse eriarstiabi, kättesaadavust ei ole võimalik enam halvemaks muuta,» lisas Sule.

Ta nentis, et pingeolukordades tekkib aeg-ajalt ka inimestevahelist mittemõistmist, kuid selleks, et Eestis meditsiini edasi viia, on tarvis kõigi arstide, õdede ja ministeeriumi koostööd. Sisemist pinget ja tahet õigeid asju teha tundub Sule arvates kõigil osapooltel selleks olevat.