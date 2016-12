Kolm superstaari põevad ränka haigust

Luupusesse haigestuvad tavaliselt 15–30aastased naised, kirjutab Bild. Kokku moodustavad luupusehaigetest naised ligikaudu 90 protsenti. Luupusehaigete hulka kuuluvad ka tuntud lauljad Selena Gomez, Lady Gaga ja Toni Braxton.

Toni Braxton / Mario Anzuoni / Reuters / Scanpix

Luupus on autoimmuunhaigus, mis tähendab, et immuunsüsteem on korrast ära ja ründab terveid keharakke. Selle haiguse tõtu võivad kõikjal kehas tekkida põletikud, mis kahjustavad organeid ja veresooni. Luupuse sümptomid on väga erinevad, sõltuvad sellest, missuguseid organeid haigus mõjutab ja ulatuvad näo punetusest liigese- ja lihasvalu ning insuldini. Kõige sagedamini tekkib põletik sidekoes ja veresoontes.

Gomez on enda sõnul haiguse tõttu pidanud juba läbi tegema kemoteraapia. Braxton kirjeldas oma haigust intervjuus ajalehele Huffington Post järgnevalt: «Kui sul on luupus, siis on tunne enam-vähem samasugune kui oleks sul iga päev gripp.» Enda sõnul soovib lauljatar siis üksnes voodis lamada, mistõttu on luupusehoo ajal laval esinemine tema jaoks eriti raske.

Selena Gomez / Jordan Strauss / Invision / AP / Scanpix

Saksa luupuseuuringute ühingu juhi, reumatoloog Falk Hiepe sõnul kulus paljude sümptomitega luupuse diagnoosimiseks varem kaua aega, kuid tänapäeval tehakse haigus tavaliselt kindlaks mõne kuuga.

Luupus on krooniline haigus, mis esineb tavaliselt hoogudena ja millest terveks saada ei ole võimalik. Hea kvaliteediga ravi ja reeglipärase arstiliku kontrolli abil on enamikul luupusehaigetel aga tänapäeval võimalik saada peaaegu sama vanaks kui tervetel inimestel.

Lady Gaga / Isabel Infantes / PA Wire / PA Images / Scanpix

Haiguse kontrolli all hoidmiseks kasutatakse tavaliselt immuunsüsteemi alla suruvaid ravimeid ja kortisooni rühma kuuluvaid ravimeid.

Mis luupust põhjustab?

Kuigi luupuse täpset põhjust tänapäeval ei teata, on välja selgitatud, et mõned asjaolud soodustavad selle haiguse väljakujunemist.

1. Naissugu

Miks luupus just naisi kimbutama kipub, ei ole teada. Luupust põdevatest meestest on tuntud näiteks laulja Seal, kelle näol olevad armid on selle haiguse tagajärg.

2. Geenid

Kuigi luupus ei ole pärilik haigus, esineb seda mõnedes perekondades rohke kui teistes. Kaksikutel on näiteks 25 protsenti suurem luupusesse haigestumise oht juhul, kui teine kaksik o juba haigestunud.

3. Nakkushaigused

Luupust on diagnoositud näiteks pärast mononukleoosi nimelise viirushaiguse põdemist.

4. Hormoonid

Täheldatud on luupusesse haigestumise ja hormoone sisaldavate rasestumisvastaste vahendite seost. Samuti võivad luupuse esile kutsuda raseduse ajal hormoonsüsteemis toimuvad muutused.