Populaarne näokoorija kaevati kohtusse

Firma Unilever tooted on olnud tuntud aastakümneid, kirjutab abc10.com. Toodet müüakse näiteks ka Eesti veebipoodides.

Tootja kaevati kohtusse, kuna firma St. Ives' brändi aprikoosiga näokoorija sisaldas Kreeka pähklite koori. Nõudes on kirjas, et isegi korralikult peenestatud Kreeka pähklite koored võivad kahjustada nahka ning seetõttu ei sobi need näokoorijasse.

Firma veebilehel seisab, et Kreeka pähklitest pulber muudab naha pehmeks ja säravaks. Süüdistajate väitel muudabki koorija näo pehmeks, kuid enamik inimesi ei näe mikrovigastusi, mida toode nende sõnul tekitab.

Samuti on seal kirjas, et toode ei ummista poore. Süüdistajate hinnangul sisaldab aga koorija koositsosi, mis ummistavad poore. Ka tekitab neis küsimusi väide, et dermatoloogid soovitavad toodet.

Süüdistajad tuginevad oma nõudes paljudele nahahoolduse spetsialistide seisukohtadele. Näiteks tekitavat Kreeka pähklite segu nahale väikeseid rebendeid, kust saavad siseneda bakterid. Samuti tuuakse välja, et liigne hõõrumine võib tekitada nahapõletiku, ärritada poore ning tekitada aknet.

Firma tõdes, et üldlevinud praktika kohaselt ei kommenteeri nad pooleli olevaid kohtuvaidlusi. «Me saame öelda, et üle 30 aasta on kasutajad armastanud ja usaldanud meie brändi St. Ives, et oma nahka värskendada ja elavdada. Me oleme uhked, et saame olla Ameerika peamine näokoorijate bränd ning jääda kindlaks oma dermatoloogide poolt testitud valemile,» rääkis Unileveri esindaja.