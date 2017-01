Klaustrofoobide õudusunenägu: miks jaapanlased end voodilina sisse mähkida lasevad?

Selle üha populaarsust koguva väidetava ravivõte pärineb Jaapani Ohinamaki kombest, mis näeb ette beebide lina sisse mähkimise, et soodustada nende kehalist arengut, vahendab BBC. «Otonomaki leiutati, sest mõned inimesed muretsesid, et lina sisse mähitud beebidel on ebamugav ja nad tunnevad klaustrofoobiat,» rääkis Orie Matsuo, kes töötab ettevõttes Kyoko Proportion, mis pakub ühena paljudest sama teenust täiskasvanutele. «Mõtlesime, et kui täiskasvanud samamoodi lina sisse mähkida, siis nad tunneksid, kui hea tunne see on.

Iga ravisessioon kestab 20 minutit ja kui sellele peaks hinnangu andma klientide tagasiside põhjal, siis pole kahtlustki arvata, et see inimestele meeldib. Paljude klientide väitel on hea tunne olla linasse mähitud. Peale ravisessiooni tunnevad nad enda väitel lõõgastust kaelas, õlgades ja seljas.

Otonomaki leiutas kuulus Jaapani ämmaemand Nobuko Watanabe, kes on leiutanud ka vöö, mida kasutavad paljud lapseootel jaapanlannad. Matsuo sõnul aitab Otonomaki muuta puusade, jalgade ja õlgade lihased paindlikumaks ja lahti saada neid kehapiirkondi kimbutavatest valudest. Kyoko Proportion hakkas seda teraapiavõtet pakkuma 2015. aastal ja seni on nad selle abil ravinud 70 klienti.

Kõik uue teraapia võludes siiski veendunud ei ole. «Ma ei ole veel kunagi kuulnud Otonomakist ega seda ise proovinud,» rääkis Jaapanis asuva Fukumoto holistilise kliiniku juhataja Shimpei Fukumoto. «Saan aru, mida nad püüavad teha, kuid see ei ole traditsiooniline füsioteraapia.»

«Ma ei ole selle ravivõttega üldse nõus,» ütles ka tuntud füsioterapeut Visvanathan Ravi, kes töötab Hallmark Physiotherapy nimelises ettevõttes. Selline linadesse mähkimine võib tema sõnul tekitada lihaspingeid. «Kui inimene jääb sellesse asendisse 30 minutiks, siis olen ma kindel, et tal tekkivad selgrooga probleemid,» selgitas Ravi ja lisas, et tema seda ravivõtet kasutada ei soovita.

Ka mõned Twitteri kasutajad on seda teraapiat võrrelnud tseeniga õudusfilmist.