Tööd alustab tervise ja heaolu infosüsteemide keskus

«Tervise- ja heaolu infosüsteemide keskus ühendab seni killustunud süsteemi ja on riigile partneriks IKT kompetentsikeskusena tervise-, sotisaal- ja töövaldkonnas e-teenuste arendamisel,» ütles peadirektor Katrin Reinhold sotsiaalministeeriumi saadetud pressiteate teel. «Keskuse peamisi ülesandeid on hoolitseda, et e-teenused iga inimest puudutavates valdkondades aitaksid parimal moel täita riigi kohuseid inimeste ja inimeste kohuseid riigi ees.»

Uues asutuses ühendatakse e-tervise sihtasutuse, sotsiaalministeeriumi ning selle haldusala asutuste info-ja kommunikatsioonitehnoloogia teenused, e-teenuste arendamine ning suurandmete analüüs ja töötlus. Keskus moodustatakse ministeeriumi IKT osakonna ja Eesti e-tervise SA rollide liitmisega, järk-järgult liituvad keskusega ka teiste haldusala asutuste IKT-üksused.

Asutuse veebileht on www.tehik.ee ning e-postiaadress info@tehik.ee. TEHIK hakkab asuma senisel Eesti e-tervise sihtasutuse aadressil Uus-Tatari 25/Veerenni 13, kuhu uued üksused kolivad järk-järgult esimese kvartali jooksul.