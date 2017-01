Neli fakti kofeiinist, mida sa enne ei teadnud

Heledas röstis on rohkem kofeiini kui tumedas. Kui oled kohviekspert ja valid hoolega, milliseid kohviube tarbida, siis tea, et heleda röstiga oad võidavad kofeiinihulgaga. Heledad kohvioad on saanud vähem röstimist kui tumedad ning nendes läheb vähem kofeiini kaduma. Samas ei ole erinevus väga suur, et selle põhjal valikut teha. Kui on soov saada lahjemat kohvi või kofeiinitarbimist vähendada, võiks eelistada hoopis teed, külmpruulitud või kofeiinivaba kohvi.

Kofeiin on mõjusam pärastlõunal. Kuigi kohvi tarbitakse kõige sagedamini hommikuti, ei pruugi sa alati kohe varavalges kofeiinilaksu vajada. Põhjus peitub keha kortisoolitasemes. Nimelt tõuseb stressihormooni kortisooli tase kõrgele umbes 20-30 minutit pärast ärkamist ning kui tarbid sel ajal kofeiini, siis nende koosmõju vähendab kofeiini tõhusust. Mõistlikum oleks kohvi tarbida keskpäeval või isegi pärastlõunal, mil kortisoolitase on madalam ning saad kohvist ka reaalset turgutust.

Kohv võib parandada sportlikke sooritusi. Mitmete uuringutega on tuvastatud, et kofeiin võib suurendada sportlikku vastupidavust. Tund aega enne trenni tarbitud tass kohvi annab lisaenergiat, paneb ainevahetuse kiiremini tööle ning aitab kehal kiiremini rasvu põletada. Samas ei saa hakata ainult sellest sõltuma ega kohviga liialdama, kuna looduslikke erguteid ja enne trenni süüa sobivaid toiduaineid on teisigi.

Kofeiin suurendab ajutiselt aju võimekust. Kofeiini mõju jõuab kiirelt ajusse ning võib seda positiivselt mõjutada, aidates kaasa tähelepanule ja keskendumisvõimele. Ka siin on siiski võtmesõnaks mõõdukus, kuna liigsel tarbimisel on tagajärjed. Suurtes kogustes kofeiini tarbimine teeb vastupidi närviliseks ja rahutuks ning tekitada seedehäireid. Tõsisemad kõrvalmõjud on seotud ebaregulaarse südametöö ja paanikahoogudega.