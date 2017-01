Kilomeetrine sõit haiglast koju läks maksma 20 eurot

«Kiirabi viis kell 18.30 90-aastase isa haiglasse ning poole kümne paiku helistas sealt üks õde, küsides, kas nad panevad isa takso peale, ja ema nõustus sellega,» rääkis Postimehe terviseportaali poole pöördunud Aleks vahejuhtumist, mis toimus 9. detsembril. Eakas mees põeb Alzheimeri tõbe ja sel õhtul oli ta kõrge palaviku tõttu teadvuse kaotanud. Aleksi sõnul ootas ema pea poolteist tundi aknal, enne kui kiirabiauto kaasaga kohale jõudis.

«Mehed tõid isa kanderaamiga tuppa, ta kallati voodisse ning küsiti, kellele arve esitada, mille peale ema ütles, et tema maksab,» rääkis mees. Kuna haigla ja kodu vahe on umbes kilomeeter, siis oli perenaine valmis pannud viis eurot, esitatud arve aga oli neli korda suurem ehk 20 eurot. Mingit tšekki vastu naisele ei antud, samas unustati haiglasse mehele kilekotiga kaasa pandud isiklikud asjad ning omakorda unustas kiirabibrigaad mehe koju kaks lina.

«Viisin haiglasse linad tagasi ja sain isa üleriided ning muud asjad sealt kätte,» rääkis Aleks. Mees tunnistab, et 20-eurone tasu tundub nii lühikese sõidu eest liiga palju, seda enam, et tšekki perenaisele ei antud. Nii jäigi perekonnale mulje, et 20 eurot rändas lihtsalt brigaadiliikmete taskusse.

Tegu pole kiirabiga

Rakvere haigla peaarsti Sirje Kiisküla sõnul helistati antud juhul patsiendi abikaasale kolm korda haigla erakorralise meditsiini osakonna arsti poolt ning räägiti nii patsiendi koju transpordi võimalustest ja selle eest tasumise korrast. «Seega oli omastel vajalik info olemas,» on haigla peaarst kindel. Kuna patsiendi seisund oli selline, mis nõudis transporti vaid lamavas asendis, siis viidi patsient koju haigla tellitud vastava eritranspordiga.

Vanahärra viis koju OÜ Sõiduabi, mis pakub Kiisküla sõnul sisuliselt taksoteenust, kuid on kohandatud patsientide lamavas asendis või siis puudega inimeste ratastoolis transpordiks. Kiisküla täpsustas, et sõidu eest arveldajaks on teenuse osutaja nagu taksoteenusegi puhul. «Kuludokumendi esitamist või mitteesitamist ei oska me kommenteerida, kuna haigla ei olnud teenuse osutaja,» ütles peaarst.

Maksata tuleb nii sõidu kui kanderaami eest

Sõiduabi juhile Rein Sulale jääb segaduse põhjus arusaamatuks. «Tassisime peremehe tuppa, panime ta ilusti teki alla ja ütlesin, et teenus maksab 20 eurot,» rääkis mees, kes osutab transporditeenust vana kiirabiautoga. Ta kinnitab, et küsis perenaise käest, kas ta tšekki soovib. «Proua ütles, et ei soovi, tänas ja läksime sõpradena lahku,» kinnitas Sula. Hoolimata firmajuhi kinnitusest, et tellija ise loobus tšekist, kinnitas Aleks 2. jaanuaril Postimehele, et emale tšekki ei pakutud.

Kõrget hinda selgitas Sula sellega, et tema firma hinnakirja järgi maksab haigetransport Rakveres viis eurot, aga sellele hinnale lisandus tasu kanderaami kasutamise ning abistamise eest. «Mul poeg tuli appi,» selgitas Sula. Ta on veendunud, et kõigest hoolimata on tegu odava teenusega. Ta tõi näiteks ühe oma kliendi, kes pidi Sula haiglas oleku ajal kasutama Kohtla-Järvel tegutseva firma teenust, et isa haiglast koju viia. «Rakverest Kadrinasse on 15 km ja see isa koju viimine läks talle maksma 200 eurot,» rääkis Sula.