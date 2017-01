Haigekassa hakkab maksma viie uue haiglaravimi eest

Möödunud aastal võeti 2017. aasta tervishoiuteenuste loetelu uuendamiseks menetlusse 127 taotlust, millest osaliselt või täielikult rahuldati 61, teatas haigekassa. Selle tulemusel hakkabki haigekassa maksma uute ravimit ja teenuste eest.

Alanud aastast lisandus haigekassa poolt hüvitavate raviteenuste hulka lisaks mitmetele teistele teenustele täiendav kiiritusravi võimalus vähiravis ja insuldiravis.

Ravimite loetellu lisandusid rinnakasvaja, melanoomi ehk pahaloomulise naha pigmendirakkude kasvaja ning Pompe’i tõve ravimid. Samuti lisandusid uued ravimid raske astma, südamepuudulikkuse ning leukeemia raviks.

Käesolevast aastast uuenes hambaravi, ortodontia ja näo-ja lõualuukirurgia teenuste loetelu. Teistest valdkondadest uuendati günekoloogias protseduuride, operatsioonide ja lisavahendite loetelu ning arsti ja õe vastuvõttude ja voodipäevade piirhindasid.

Üldarstiabis on peamised uuendused seotud rajatavate tervisekeskustega, millega seotud esimesed suuremad muudatused viiakse ellu selle aasta juulikuus.

Tervishoiuteenuste loetelu uuendamisega laiendati perearsti ja eriarsti vahelist e-konsultatsiooni teenust veel kolmele erialale – nefroloogia, sisehaigused ja psühhiaatria. Alates 2017. aastast on e-konsultatsiooni teenust võimalik saada juba 16 erialal.

Uued ravivõimalused toovad haigekassale üle 20 miljoni euro lisakulu.

Haigekassa tervishoiuteenuse loetelu on loetelu raviteenustest, protseduuridest, haiglaravimitest ja muu ravikindlustuse paketti kuuluv koos nende hindade ja tasumise tingimustega. Tervishoiuteenuste loetelus esitatud teenuste eest tasub haigekassa teenuse osutajale, kellel on haigekassaga sõlmitud leping ja juhul kui teenust on ravikindlustatud inimesele osutatud meditsiinilisel näidustusel. Tervishoiuteenuste loetelu kaasajastatakse igal aastal koostöös haiglate ja erialaspetsialistidega.