USAs sündis üks kaksik ühel ja teine teisel aastal

Vanem poiss sündis USAs Arizonas Glendale’i linnas asuvas Banner Healthi haiglas mõni minut enne uut aastat ja teisest sai esimene seal 2017. aastal sündinud laps, vahendab NBC News. Esimene beebidest sai nimeks Sawyer Matthew ja teine Everett Jackson.

«Olen Banneris töötanud 25 aastat ja ma ei mäleta, et meil kunagi midagi sellist juhtunut oleks,» rääkis haigla töötaja Jennifer Rubie.

Poiste vanemad Holly and Brandon Shay on oma laste üle uhked ja rõõmustavad, et mõlemad poisid on terved. «Oleme mõlemad väga tänulikud, et meil on need kaks imeilusat kingitust Jumalalt ja me ei saaks olla õnnelikumad,» sõnas poiste isa. «See oli täiuslik sünd,» lisas nende ema.

Beebisid ootavad kodus juba kaks õde, kellel vanust neli ja 13 aastat. «Tore on saada kaks poissi – see lisab peresse natuke oodatud testosterooni,» naljatas Brandon Shay.

Kuna posid olid sündides erineva kaalu ja välimusega, siis on kindel, et ühe munaraku kaksikutega tegemist ei ole.

Ingliskeelset videot kaksikutest saad näha siit.