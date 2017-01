Haruldase haiguse käes piinelnud mees kavandas USA presidendi mõrva

Jodie Fosteril ei olnud õrna aimugi, et on olemas noormees nimega John Hinckley Jr, kuni viimane hakkas teda jälitama, kirjutab news.com.au. 1981. aastal kavandas mees näitlejanna tähelepanu võitmiseks koguni president Ronald Regani mõrva. Hinckley’t ei mõistetud siiski vangi, vaid psühhiaatriakliinikusse, kus hakati ravima tema kummalist haigust – erotomaaniat.

Erotomaania ehk De Clerambault’i sündroom on haruldane haigus, mis paneb inimesed uskuma, et mõni paremas sotsiaalses, poliitilises või majanduslikus olukorras inimene on neisse armunud. Sageli ei ole need kaks inimest üksteisega kordagi kohtunud.

Hinckley armus Fosterisse meeletult pärast seda, kui ta vaatas filmi Taxi Driver (taksojuht), kus peategelane kavandab presidendikandidaadi mõrva. Enne nurjunud mõrvakatset kirjutas Hinckley Fosterile 1981. aasta 30. märtsil: «Tahan sulle tunnistada, et lähen selle katsega edasi seetõttu, et ei suuda enam oodata, kuni saan sulle muljet avaldada. Pean midagi tegema, et panna sind täiesti selgelt mõistma, et teen seda sinu pärast!» Teises kirjas kirjutas ta: «Armastan sind kuus triljonit korda. Kas ma ei meeldi sulle natukenegi?»

Nüüd, 35 aastat hiljem, on praegu 61-aastane mees kliinikust välja saanud ja loodab enda sõnul saada heaks kodanikuks.

Armuhullus oleks äärepealt elu maksnud ka Justin Bieberile. Praegu vanglakaristust kandev Dana Martin oli Bieberist nii sisse võetud, et kavandas 2012. aastal tema mõrva. See plaan tekkis meeletult armunud mehel pärast seda, kui ta oli Bieberile kirjutanud hulga armastuskirju, millele laulja ei vastanud. Martin meelitas endaga mesti ka Mark Staake, kellega koos püüdis ta popstaari tappa ja kastreerida New Yorgis toimunud kontserdi ajal, vahendas toona Daily Mail.

Vanadaam ahistas pastorit

Seletamatu armuhullus võib tekkida ka siis, kui superstaare mängus ei ole. Lääne-Saksamaal Arnsbergi linnas tekitas eelmisel aastal elevust üks 72-aastane vanadaam, kes armus meeletult kohalikku pastorisse. Christel G. ei pommitanud katoliku kiriku pastorit Michael Hammerschmidti (61) mitte üksnes üle telefonikõnedega, vaid saatis talle ka pidevalt kingitusi, kaunistas tema aia kondoomidega, tantsis paljalt tema maja ees ja viskas sinna fallose sümbolitena pidevalt kurke, vahendab Bild. Pole ime, et pastorit ja tema peret hakkas naise tegevus häirima ja nad pöördusid esialgu politseisse ja siis kohtusse.

Selleks, et erotomaaniat paremini mõista, on teadlased seda haigust juba üle 30 aasta uurinud. 1971. aastal jäi nende vaatevälja näiliselt täiesti tavaline, korraliku välimusega naine, kes väitis, et temasse on meeletult armunud noormees, kellega ta ei olnud mitte kunagi kohtingul käinud. Ajakirjas Journal of the National Medical Association avaldatud uurimistöö tõid teadlased välja, et naine väitis esialgu, et mees saadab talle armastuskirju. Mida aeg edasi, seda hullemaks naise vaimne olukord läks, ta hakkas väitma, et mees käis tal öösel külas, abiellus temaga ja et nad said lapsi, kelle pahad inimesed võtsid neilt ära.

Teisel juhul armus üks üliõpilane oma professorisse. Kuigi mees oli abielus ega olnud kõrvalsuhtest sugugi huvitatud, saatis noor naine talle armastuskirju, kaarte ja lilli ja isegi püüdis tema koju tungida. Haiguse käes vaevlev noor naine hakkas uskuma, et professor on temasse armunud, kuid mingil põhjusel teeskleb abielus olemist.

Asi läks nii kaugele, et professor kaebas naise kohtusse ja viimane saadeti psühhiaatriakliinikusse ravile. Sellest ei olnud aga suurt abi, sest 1965. aastal haigestunud naine uskus ka 30 aastat hiljem kindlalt, et endine õppejõud on temasse armunud.

Nagu paljud senised juhtumid näitavad, võivad erotomaaniahaiged oma kujuteldavate armastajate ellu sageli kaost tuua ja nende jaoks ka ohtlikuks muutuda. Seetõttu on teadlaste ja psühhiaatrite sõnul oluline haigus õigel ajal ära tunda ja seda ravida.