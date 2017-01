Kümme nippi, mis aitavad uusaastalubadused ellu viia

Selleks, et suudaksid endale seatud eesmärgid sel aastal saavutada, on kasu kümnest väikesest nipist, kirjutab Newsmax.

1. Tee endale pikem kava

Ära anna endale lubadust, et homsest teed vana pahega lõpu või hakkad üleöö tervislikult elama. Selle asemel kavanda asju ette. Kui tahad näiteks uuel aastal toredas trennis käima hakata, siis tee algust sobiva trenni leidmisega, selle asemel, et end suvaliselt valitud trennis käima sundida.

2. Pane lubadus kirja

Paberile kirja pandud soovid on tavaliselt realistlikumad ja pealegi annab see rohkem põhjust eesmärgi saavutamise nimel pingutada.

3. Sea prioriteete

Püüa korraga saavutada üksnes ühte eesmärki ja keskendu sellele vähemalt 90 päeva järjest.

4. Võta aega

Elu näitab, et muutused ei toimu mitte üleöö, vaid pika aja jooksul.

5. Sea realistlikke eesmärke

Ära luba endale näiteks, et hakkad 25 tundi nädalas trenni tegema, kui sa ei ole kordagi elus trennis käinud. Illusoorsed eesmärgid lõppevad varem või hiljem pettumusega.

6. Tunnusta ennast

Osta endale näiteks soovitud kaalulangetuse puhul midagi toredat, mida kanda. Kui oodata on ahvatlevat tasu, on eesmärke lihtsam saavutada.

7. Ära kaota naljasoont

Kui miski kohe ei õnnestu, siis ära kohe nukrutsema hakka, vaid võtta asja naljaga ja püüa edasi.

8. Kaasa sõpru

Leia sõber, kes sinu saavutustele kaasa elab.

9. Pea päevikut

Pea oma edusammude ja tagasilöökide kohta päevikut. See aitab sul toimuvast ülevaadet saada ja tuletab ka meelde, kui oluline on sinu jaoks eesmärk, mille poole püüdled.

10. Eelda edu

Psühholoogilised katsed on näidanud, et kui inimene kardab, et ei saa hakkama, siis sageli ta ei saagi. Enesekindlus toob aga sageli edu. Ole enesekindel – kui väga tahad ja eesmärk on realistlik, siis saavutad selle kindlasti.