Ravimite infolehed on vene ja inglise keeles kättesaadavad hiljemalt aprilli lõpus

Eestis turustatakse 388 käsimüügiravimit, neist enam kui saja infoleht on juba praegu nii vene- kui ingliskeelsena leitav, kõik tõlked on kättesaadavad aprilli lõpuks. Riik rahastab infolehtede tõlkimist nelja aasta jooksul 100 000 euroga aastas.

Tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovski sõnul on infolehed abiks, et vältida ravimite väärkasutamist. «Sellega anname vene emakeelega Eesti inimestele ning ka meie riigi külalistele parema võimaluse keerulisest meditsiinilisest tekstist aru saada ja ravimeid ohutult tarvitada,» ütles ta ning lisas, et kuna käsimüügiravimite ostmisele ei eelne arsti konsultatsiooni, on infolehed just nende ravimite puhul esmavajalikud.

Tõlgitud infolehed on leitavad sotsiaalministeeriumi veebilehelt või ravimiameti veebilehelt digitaalsest ravimiregistrist, samuti on võimalik paluda apteekril see välja printida. «Lisaks tavapärasele nõustamisele peab apteeker andma kaasa ka sobiva infolehe, kui patsient seda soovib,» ütles Ossinovski.